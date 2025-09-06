このページの本文へ

ひたひた！ジョナサンに「あふれんばかりのスープパスタ」が登場しているぞ

2025年09月06日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ファミリーレストランの「ジョナサン」は、創業45周年を記念した新メニュー「あふれんばかりのスープパスタ」各種を9月4日から展開中です。

熱々スープたっぷり！「あふれんばかりのスープパスタ」

　「あふれんばかりのスープパスタ」は自家製生パスタと熱々スープを組み合わせた、新感覚のパスタシリーズです。デュラム小麦と北海道産小麦をブレンドした生リングイネを使用し、もちもち食感とスープの絡みやすさを特長としています。

　第一弾として「やみつきミートのJonathan’sスープパスタ」「チャウボナーラパスタ」を販売中。10月23日からは「濃厚ビスクスープパスタ」「こだわりのオニオンスープパスタ」が登場します。

▲やみつきミートのJonathan’sスープパスタ　1121円

　ソテーした豚ひき肉と玉ねぎに椎茸と2種のチーズを加えた濃厚なトマト＆ミートスープ仕立てです。少量の唐辛子が味を引き締め、具材感のある一皿に仕上げています。

▲チャウボナーラパスタ　1231円

　野菜とミルクのチャウダーのような優しい味わいに、チーズと卵黄を合わせてカルボナーラ風のコクを加えたハイブリッドパスタです。

▲濃厚ビスクスープパスタ　1341円
※10月23日から販売

　ロブスターなどの海老を使ったアメリケーヌソースをベースにした濃厚ビスク仕立てです。小海老と小柱を盛り付け、魚介の旨みを凝縮させたという一品です。

▲こだわりのオニオンスープパスタ　1000円
※10月23日から販売

　ジョナサン定番のオニオングラタンスープをアレンジし、焦がし醤油ソースやフライドガーリックを加えた和風仕立てです。ねぎとしらすをのせ、ラーメンのような一皿に仕上げたとのことです。

全11種の追加トッピング＋〆のご飯・パンも！

「あふれんばかりのスープパスタ」は、追加料金でチーズやガーリックリップなどトッピングをプラスすることができます。自分好みのオリジナルスープパスタに味変が可能。

<トッピングは11種類>

　さらに、追加料金で「リゾット」や「米粉パン」を合わせるのもオススメとか。スープを最後の一滴まで楽しめるとしています。

▲セット　リゾット　219円

▲セット　米粉パン　164円

スープも〆まで堪能！

　スープのボリュームが名前の通り「あふれんばかり」で、食べ応えも十分。パスタを味わった後に味変や〆まで楽しめるので、1皿で満足感の高い食事になりそうです。

　9月11日からは、アプリや公式Xでリゾット・米粉パンが半額になるクーポンも配信されるので、気になる人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

