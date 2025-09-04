バンダイナムコエンターテインメントは9月4日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントとのライセンス契約のもと、国民的ゴルフゲーム「みんなのGOLF」シリーズ最新作「みんなのGOLF WORLD」を、PlayStation 5／Nintendo Switch向けに発売した。Steam版も9月5日より販売する。

本作はシリーズ初の任天堂ハードでもプレイできる「みんGOL」として注目を集めている。大人から子どもまで誰でも爽快なゴルフを楽しめるゲームシステムはそのままに、グラフィックや遊びの幅が進化している。プレイアブルキャラクターはシリーズ最多の25体以上！

1人でコツコツ「ひとりでゴルフ」ではさまざまな大会に出場し、ライバルに打ち勝つチャレンジモードを楽しめる。

もちろん、最大4人のマルチプレイも可能。オフラインでは1つのコントローラーで順にプレイできるほか、オンラインにも対応している。

※クロスプレイには非対応

さらに、新モード「バラエティ」では、トルネードが発生したり障害物が落ちてきたりと、通常のゴルフとは異なるドタバタ展開が待ち受ける。ハプニングだらけのゴルフで、ワイワイ盛り上がってみてはいかがだろうか。

本作の発売を受け、ユーザーからは「ちょっとシステムの手触りが変わったが、十分遊べそう」「キャラが可愛い」「ひさびさのゴルフ楽しい！」と好評の声。

いっぽうで、「30fpsはキツいな…」「Switch 2版待ってる」「インパクトのタイミングが難しすぎる」など、せっかくのNintendo Switch版で満足できない声も一部寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：みんなのGOLF WORLD

ジャンル：ゴルフゲーム

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年9月4日） ※Steam版は9月5日

価格：6930円

プレイ人数：1人～4人 ※クロスプレイ非対応

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Everybody’s Golf, Hot Shots Golf, and Hot Shots are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation”、“PS5ロゴ”、“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。