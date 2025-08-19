2KとGearbox Entertainmentは8月19日、「ボーダーランズ」シリーズ最新作『ボーダーランズ4』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）］について、日本語吹替版の声優キャストを発表した。

ゲームの発売日は2025年9月12日予定（Switch 2版は10月3日）、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9460円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『ボーダーランズ4』日本語吹替キャスト発表トレーラー

https://youtu.be/PYsbiITksMc?si=vcl3zUj0OwI71Q95

ヴォルトハンター＆頼もしい仲間！

クラップトラップ：髙木渉さん

代表作：「名探偵コナン」小嶋元太 役、高木刑事 役

「何というコトでショウ！ ワタシを黙らせる機能ガ用意されているトカ？ もう信じられマセン！ ワタシを黙らせるとドウいうコトにナルか、分かってるんでショウね？ イイデスカ？ 分かってるんでショウね！ これからもずっとボーダーランズシリーズを愛し続け楽しんでいただけたら幸いです。」

ラファ：竹内栄治さん

代表作：「ヒプノシスマイク」天国獄 役

「ラファ役の竹内栄治です。シナリオのぶっとんでる部分と真面目な部分の振り幅がすごくて、台本もらって読むのが毎回楽しみでした。僕の思うラファなりに、自由に遊びながら演じさせていただいています。気に入っていただけたら嬉しいです。ぜひ一緒にヒャッハーしましょう！」

ハーロウ：近藤唯さん

代表作：『アイドルマスター ミリオンライブ! 』篠宮可憐 役

「魅力的なキャラクターの1人を任せていただき嬉しく思っていますし、たくさんの収録を重ねてきたので、今はいよいよお届けする時がきたんだなとわくわくしています。私自身、楽しんで収録に臨ませていただきましたので、ぜひ今作も多くの皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。」

アモン：藤本隆宏さん

代表作：ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」(2025年)、警視庁捜査一課係長・赤沢正 役

「皆様はじめまして藤本隆宏です。大のゲーム好きの私が、以前からの夢であった声優として参加させていただき、本当に嬉しく思っています。ボダラン4、皆様と一緒にプレイできる日を心待ちにしています！」

ヴェックス：黒木ほの香さん

代表作：TVアニメ／ゲーム『アイドルマスターシャイニーカラーズ』 大崎甘奈 役

「長く愛される作品に関われる高揚感と、わたしでいいのか？ という少しの不安を抱えながら初回収録に挑んだことを覚えております。ヴェックスちゃんは、ダークなカッコよさに憧れてはいるものの、動物を見ると猫なで声になるし、驚いた時には可愛いリアクションをとったりと女の子らしい部分もあるのが魅力です。そんな彼女がヒャッハーするときはどうなるのか！ ぜひ楽しみにしていて下さい。」

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：2025年9月12日予定

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.