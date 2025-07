2KとGearbox Softwareは7月31日、GEARBOX ENTERTAINMENT COMPANYの創設者であり社長を務めるランディ・ピッチフォード氏のショートドキュメンタリー動画を公開した。

本映像では、クリエイター ランディ・ピッチフォード氏の製作者としての顔を紹介しながら、彼のものづくりへのこだわりや、最新作『ボーダーランズ4』に込めた想い、そしてそんな今日の彼を作り上げた幼い頃のエピソードや日本のゲームとの出会いについて、しっかりと日本のファンに向けて語られている。

その中で、ピッチフォード氏は幼い頃に日本のゲームに感銘を受け、「自分が今ここにいるのは日本のゲームのおかげ」と語っていたり、秋葉原散策をしながら自分がずっと欲しかったゲームを探したり、また、マジシャンとしての顔も持つピッチフォード氏の一面とその華麗なる手捌きも見ることが可能だ。

『ボーダーランズ4』は2025年9月12日に、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定(Nintendo Switch 2版は10月3日予定)。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9460円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼『ボーダーランズ4』ショートドキュメンタリー動画:ランディ・ピッチフォードの全て

https://youtu.be/9fbU3LKGQcY?si=5QUBPugUj1_izi2F

【ゲーム情報】

タイトル:ボーダーランズ4

ジャンル:シューティングRPG

販売:2K

開発:Gearbox Software

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)

※GeForce NOWにも対応。

発売日:

PS5/XSX|S/PC:2025年9月12日予定

Switch 2:2025年10月3日予定

価格:

通常版:9460円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス・エディション:1万3860円(ダウンロード版)

超デラックス・エディション:1万6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5/Switch 2のみ。

※Switch 2版の価格やパッケージ情報は未定。

プレイ人数:1~2人(オンライン協力プレイ:最大4人)

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO:Z(18才以上対象)

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.