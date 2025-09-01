本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2025年8月23日～8月29日）は、全国自治体の「DX推進度ランキング」、APACの企業におけるAI導入の実態、営業／セールスの現場が感じている「社内情報格差」と解決策、9月1日「防災の日」を前にした防災意識と取り組み、働く世代が選ぶ“住みよい街”全国ランキング、についてのデータを紹介します。

総務省「自治体DX・情報化推進概要」に基づき、全国1741自治体の“DX推進度”を独自評価した「自治体ドックランキング2025」より。各自治体の「DX推進体制」「フロントヤード改革」「情報セキュリティ対策」「デジタルデバイド対策」「行政サービス高度化」の5分野・343項目をスコア化している。人口規模を問わない総合ランキングでは「大阪府豊中市」が1位で“DX偏差値”は76.3。以下、大阪府堺市が2位（76.0）、東京都町田市が3位（74.7）。これらの自治体は、いずれも「フロントヤード改革」「行政サービス高度化」で高得点を獲得している。人口規模別ランキングでは、大規模自治体が豊中市、中規模自治体が新潟県三条市、小規模自治体が石川県羽咋市がそれぞれトップとなった。

⇒ 調査元のうるるでは、ランキング上位自治体の共通点として「行政トップによる強いリーダーシップ」および「外部人材登用を含めた推進体制の整備」を挙げています。DX推進に必要な取り組みは、行政も企業も同じと言えそうです。

APAC地域の企業におけるAI導入動向を調査した。AI／生成AI／機械学習の導入はAPACの各業界で進んでいるが、特に日本は幅広いユースケースにおけるAI導入でAPACをリードしており、30％の企業が「業務／戦略ユースケース」でAIを活用しているという。ただし、AI導入の「初期段階」企業も36％を占める。APAC全体におけるAI/MLプロジェクトの失敗率は20％。主因は「AIガバナンス不備」（19.3％）、「人材不足」（18.4％）、「インフラコスト過大」（16.9％）となっている。

⇒ 企業ビジネスへの本格導入が始まっているAI技術。この調査では、APAC全体で72％の企業が「新規人材採用時にデータとAIの知識を必須条件としている」ことも明らかになっています。