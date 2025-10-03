Epic Gamesは10月3日より、Epic Games Storeを活用したモバイルおよびPC向けのEpicウェブショップを発表した。これは、開発者がEpicのグローバル配信ネットワークと大規模なe コマース プラットフォームを利用して、ゲーム内コンテンツを直接プレイヤーに販売できる新しい方法となる。

また、開発者に収益化の方法を自由にコントロールできるよう設計され、すべてのストア上のすべてのゲームに適用されている。Epic Games Storeを通じてゲームを配信する必要はなく、Epicの決済システムを使用し、Epic RewardsやEpic アカウント残高などのアカウントサービスと統合することが可能だ。

Epic Web Shopsの詳細はブログを確認してほしい。

Epicウェブショップ

今回のリリースはウェブショップの提供開始を記念するものであり、今後のアップデートで機能と性能を拡張していく予定。ウェブショップの機能は以下のとおり。

●開発者へのより良い収益分配– タイトルごとに年間最初の100万ドルの純収益の100％を開発者に提供。

●すべてのプラットフォームで動作– どこでプレイしていてもプレイヤーに販売できる。Epic Games Storeへの掲載は必要ない。

●プレイヤーに優しい電子商取引- シームレスな取引のためにEpic RewardsとEpic アカウント残高をサポートする。

ロールアウトの一環として、Codename Entertainmentと提携する。Codename Entertainmentは、Idle Champions of the Forgotten Realmsに向けたWeb Shopを立ち上げ、新たなサービスで提供可能になった内容を紹介している。

このWeb Shopを通じて行われた購入は、米国におけるPC、iOS、AndroidのEpic Games Store版に加えて、Google Play StoreおよびApple App Storeで配信されているバージョンでも利用できるという。