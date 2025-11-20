Epic Gamesは11月19日、本日開催されたUnityのUnite カンファレンスにおいて、Epic GamesのCEO兼創設者であるTim Sweeney氏が、Unityの社長兼CEOであるMatt Bromberg氏とともにステージに登壇し、Unityの開発者が自分たちのゲームを『フォートナイト』に持ち込めるようになること、そしてUnityの拡張されたコマースプラットフォームがUnreal Engineに導入されることを発表した。

デベロッパーは、全世界で5億以上の登録済みアカウントを誇る世界で最大規模のゲーム エコシステムの1つである『フォートナイト』で、Unityのゲームを公開できるようになり、またフォートナイト クリエイター エコノミーに参加できるようになる。

Unityの毎年恒例のデベロッパー カンファレンスであるUniteでは、Unityのクロスプラットフォーム コマース プラットフォームでUnreal Engineのサポートを提供することも本日発表された。

これにより、Unrealのデベロッパーには、PC、モバイル、ウェブの全体でデジタル カタログや決済プロバイダーからウェブショップに至るまで、すべてを管理する選択肢がより多く提供されることとなる。デベロッパーは、来年前半にリリースされる予定のUnreal Engineで価格設定、プロモーション、ライブ運用を管理できるようになる。

「Epic Gamesと協力し、世界中のゲーム デベロッパーにより多くの機会を提供できることを嬉しく思います。選択肢とオープンなシステムは、ゲーム エコシステムに属する全員に成長をもたらします」と、Unityの社長兼CEOであるMatt Bromberg氏は語った。

また、Epic Gamesの創設者兼CEOであるTim Sweeney氏は「初期のウェブと同様に、相互運用可能かつ公正な方法でオープンなメタバースを構築するため、企業はともに取り組む必要があると私たちは考えています。Unityとともに取り組むことで、デベロッパーが楽しいゲームを開発し、より大きな規模のオーディエンスにリーチし、成功を見出せるよう支援します」と話した。

このパートナーシップと製品化の時期の詳細については、来年に発表予定。続報を楽しみに待とう。

