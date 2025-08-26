Epic Gamesは8月25日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」公式X（Twitter）にて、アニメ「ワンパンマン」とのコラボレーションを正式に発表した。

同アカウントでは8月23日から「ワンパンマン」を匂わす投稿が相次いでおり、鋭いファンからは即座に「サイタマだろ、これ」と看破されていた。

投稿は「昆布だし買うの忘れた」「よく一人で耐えたな。後は任せとけ」「腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ！」「またワンパンで終わっちまった...！くそったれぇええええええええ」と段々わかりやすくなっていっている。

コラボスキンは主人公のサイタマ、S級ヒーローのタツマキ、サイボーグのジェノスが現在公開されている。価格がいくらになるのかは未定だ。

アニメ「ワンパンマン」は、趣味でヒーローを始めた男・サイタマの物語。2025年10月より第3期が放送予定だ。あらゆる敵を一撃（ワンパン）で倒す無敵のパワーは「フォートナイト」でどう再現されるのか、注目が集まっている。

ユーザーからは「ワンパン（200ダメ）くる？」「やったぁぁ！」「こんなん普通に復帰するわ」「サイタマの再現度高すぎィ！」「ヒロアカの頃と比べてクオリティ高くなったな」など、喜びの声が寄せられている。

コラボ開始は2025年8月28日。ゲーム内通貨V-Backsを用意してヒーローの到来に備えよう。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。