これは嬉しい。「どん兵衛」が完全メシに！ 濃厚な“カレーうどん”発売へ

日清食品は9月22日、「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」（429円）を全国で発売します。

今回登場する新商品は、「完全メシ」シリーズとして初めて「どん兵衛」ブランドから発売される一杯です。

かつお節の香りと牛のうまみ、玉ねぎの甘みをきかせたとろっと濃厚なカレーつゆが特徴です。

栄養素を練り込みながらももっちりとした食感を実現したノンフライウェーブうどんを合わせており、麺に“とろっと濃厚”なつゆが絡む、食べ応えのある一杯となっています。具材にはにんじん、ねぎ、かまぼこが入っています。

完全メシシリーズに「どん兵衛」初参戦！

「完全メシ」は、日本人の食事摂取基準に基づいた33種類の栄養素をバランス良く摂取できることを目指したシリーズで、これまでに「カップヌードル」や「U.F.O.」など人気ブランドからも商品が展開されています。

今回の「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」も、主要な栄養素がバランスよく設計された「最適化栄養食」として認証を受けています。

とろっと濃厚なカレーつゆともちもちのうどんの組み合わせは、忙しい日や食事が偏りがちなときでも満足感が得られそうです。普段の食事としても楽しめる点が嬉しいですね。

※価格は税込み表記です。