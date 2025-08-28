総重量500g超！大ボリューム「月見とろろ北海道すた丼」が期間限定で

伝説のすた丼屋は9月1日から期間限定で「月見とろろ北海道すた丼」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。

人気の「北海道すた丼」をベースに、和風だしで風味を加えたとろろと青ねぎをのせ、玉子を添えた“月見仕様”の丼です。

総重量500gを超えるボリュームで、甘辛ニンニク醤油の特製ダレを絡めた豚肩ロースや牛カルビを豪快に盛り付けています。



ジューシーな肉の旨味に濃厚な甘辛ニンニク醤油の特製ダレとまろやかなとろろが絡み合い、残暑が続く季節でもご飯が進む一杯に仕上げたといいます。添えられた玉子を加えることで、まろやかさとコクが一層深まり、月見ならではの味わいが楽しめるとか。

豚肩ロースを使った「月見とろろ北海道すた丼 豚肩ロース」、牛カルビを盛り付けた「月見とろろ北海道すた丼 牛カルビ」、2種類の肉を一度に楽しめる「月見とろろ北海道すた丼 牛豚合盛り」の3種類をラインアップします。

▲月見とろろ北海道すた丼 豚肩ロース 1290円

▲月見とろろ北海道すた丼 牛カルビ 1390円

▲月見とろろ北海道すた丼 牛豚合盛り 1490円

好みに合わせたボリュームアレンジも

丼のほかに定食も用意されています。さらに、肉を倍量にした「肉W盛り」、すたみな唐揚げを加えた「唐揚げ合盛り」、控えめに楽しみたい人向けの「腹八分目盛り」などのバリエーションも揃っています。

▲定食

▲腹八分目盛り

▲唐揚げ合盛り

▲肉W盛り

※画像はすべて「月見とろろ北海道すた丼 豚肩ロース」

■販売商品・価格：

【豚肩ロース】

・月見とろろ北海道すた丼 1290円

・月見とろろ北海道すた丼 腹八分目盛り 1190円

・月見とろろ北海道すた丼 唐揚げ合盛り 1590円

・月見とろろ北海道すた丼 肉W盛り 1990円

・月見とろろ北海道すた定食 1290円

【牛カルビ】

・月見とろろ北海道すた丼 1390円

・月見とろろ北海道すた丼 腹八分目盛り 1290円

・月見とろろ北海道すた丼 唐揚げ合盛り 1690円

・月見とろろ北海道すた丼 肉W盛り 2090円

・月見とろろ北海道すた定食 1390円

【牛豚合盛り】

・月見とろろ北海道すた丼 1490円

・月見とろろ北海道すた丼 腹八分目盛り 1390円

・月見とろろ北海道すた丼 唐揚げ合盛り 1790円

・月見とろろ北海道すた丼 肉W盛り 2190円

・月見とろろ北海道すた定食 1490円

※玉子・味噌汁付

※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内飲食の場合と異なります

まろやか玉子と特製ダレが絡む～！

暑さが長引く中でも食欲をそそるスタミナ丼は、ボリュームだけでなく“月見”らしいまろやかさを加えた仕上がりで、秋のイベントシーズンにぴったり！ 肉をがっつり食べたい人向けに「肉W盛り」が用意されているのもうれしいポイントです。

※価格は税込み表記です。