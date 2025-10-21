コーエーテクモゲームスのTeam NINJAとプラチナゲームズが共同開発するシリーズ最新作「NINJA GAIDEN 4（ニンジャガイデン4）」が10月21日に発売した。

本作は、究極のハイスピード忍者アクション「NINJA GAIDEN」シリーズの最新作。超忍「リュウ・ハヤブサ」と、宿命づけられた若き天才忍者「ヤクモ」が新たな主人公として登場する。ファン待望となる13年振りのナンバリングタイトルだ。

リュウは「飯綱落とし」「飛燕」といったシリーズおなじみの必殺技や、「火炎龍」をはじめとする忍法を使用可能。新主人公のヤクモは「鴉（からす）の型」と「鵺（ぬえ）の型」というふたつのバトルスタイルを切り替えながら戦うのが特徴だ。

操作するキャラクターによってタイプが異なる、爽快なハイスピードアクションを楽しもう。

発売を受けてユーザーからは「ちゃんとニンジャガしてる！」「難易度ノーマルでも敵が強い」「あらゆる動作が速い。間違いなくシリーズ最速」「やばい、ずっとやっていたい」など、好評の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：NINJA GAIDEN 4（ニンジャガイデン4）

ジャンル：ハイスピード忍者アクション

販売：Microsoft

開発：コーエーテクモゲームス（Team NINJA）、プラチナゲームズ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox ROG Ally／Xbox Cloud／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年10月21日）

価格：

通常版：8900円

デラックスエディション：1万900円

CERO：Z（18歳以上対象）

©/TM/2025 Microsft.

©2025 KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

© PlatinumGames Inc.