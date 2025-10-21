ニンジャガイデン、13年ぶりのナンバリングタイトル「NINJA GAIDEN 4」ついに発売 新世代の超忍アクション参上！
2025年10月21日 15時30分更新
コーエーテクモゲームスのTeam NINJAとプラチナゲームズが共同開発するシリーズ最新作「NINJA GAIDEN 4（ニンジャガイデン4）」が10月21日に発売した。
本作は、究極のハイスピード忍者アクション「NINJA GAIDEN」シリーズの最新作。超忍「リュウ・ハヤブサ」と、宿命づけられた若き天才忍者「ヤクモ」が新たな主人公として登場する。ファン待望となる13年振りのナンバリングタイトルだ。
リュウは「飯綱落とし」「飛燕」といったシリーズおなじみの必殺技や、「火炎龍」をはじめとする忍法を使用可能。新主人公のヤクモは「鴉（からす）の型」と「鵺（ぬえ）の型」というふたつのバトルスタイルを切り替えながら戦うのが特徴だ。
操作するキャラクターによってタイプが異なる、爽快なハイスピードアクションを楽しもう。
発売を受けてユーザーからは「ちゃんとニンジャガしてる！」「難易度ノーマルでも敵が強い」「あらゆる動作が速い。間違いなくシリーズ最速」「やばい、ずっとやっていたい」など、好評の声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：NINJA GAIDEN 4（ニンジャガイデン4）
ジャンル：ハイスピード忍者アクション
販売：Microsoft
開発：コーエーテクモゲームス（Team NINJA）、プラチナゲームズ
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox ROG Ally／Xbox Cloud／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年10月21日）
価格：
通常版：8900円
デラックスエディション：1万900円
CERO：Z（18歳以上対象）
©/TM/2025 Microsft.
©2025 KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
© PlatinumGames Inc.
