コーエーテクモゲームスは9月12日より、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトを対象とした「TOKYO GAME SHOW SALE」をニンテンドーeショップにて開催した。セール期間は10月8日までとなる。

今回はセール初登場作品として、Nintendo Switch 2用ソフト「WILD HEARTS S」が 10％オフ 、「信長の野望･新生 with パワーアップキット Complete Edition」が 20％オフ に。

そのほか、「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」や「零 ～濡鴉ノ巫女～」が 30％オフ 、「FAIRY TAIL２」が 35％オフ と人気タイトルが並ぶ。

なかでも最新作「ゼルダ無双 封印戦記」が控えている「ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX」が 34％オフ 、「ゼルダ無双 厄災の黙示録」が 33％オフ と割引率を大幅に更新（前は25％だった）。

「ゼルダ無双 厄災の黙示録」はNintendo Switch用ソフトとして大成功を収めた「ブレス オブ ザ ワイルド」の100年前を描く作品。全盛期のリンクや、在りし日の英傑たち、そしてゼルダ姫を操作できる。

世界累計出荷本数は400万本を突破した人気作品。新作の前に、このお買い得な機会をお見逃しなく。

なお、コーエーテクモゲームスは9月25日～28日にかけて開催する「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にブースを出展予定。「仁王３」「ゼルダ無双 封印戦記」「NINJA GAIDEN 4」の試遊があるので、現地へ行く際はお楽しみに。

・コーエーテクモゲームスTGS2025 特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/tgs/ja/

・セール特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

© Nintendo

© コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。