東京ゲームショウ2025レポート

JAPANNEXTのディスプレー製品で美麗グラフィックゲームを試遊可！ コーエーテクモゲームスブースレポ

文●MOVIEW 清水、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　東京ゲームショウ2025のコーエーテクモゲームスブースでは、ゲームの試遊コーナーにJAPANNEXTのディスプレー製品が多数用いられていたのでその様子をレポートしよう。

JAPANNEXT

ゲームの試遊にJAPANNEXTのディスプレーが用いられている

　今回試遊できるゲームは『仁王3』『ゼルダ無双 封印戦記』『NINJA GAIDEN 4』の3つ。美麗なグラフィックによるアクションゲームを試遊することで、JAPANNEXTのディスプレー性能も確認できる。発色やリフレッシュレートなど、ディスプレーの購入を考えている方はぜひチェックするといいだろう。

JAPANNEXT

試遊コーナーはビジネスデイから大盛況

　注目タイトルが揃っていることもあり、ビジネスデイでも試遊台はほぼ埋まっている状態。一般公開日はさらに人が多くなると予想される。もし試遊できなかった場合でも、入口にはJAPANNEXT製品が設置されており、ゲーム映像を見ることができるので、そちらでチェックするのもありだ。

JAPANNEXT

大型ディスプレーでゲーム映像が確認できる

　また、それぞれのゲームのフォトスポットも用意されている。東京ゲームショウ来場の記念に写真撮影してみてはどうだろうか。

JAPANNEXT

『仁王3』のフォトスポット

　東京ゲームショウは新しいゲームの情報を取得したり、試遊するのはもちろん、こうした最新ディスプレーや周辺機器を試せる場でもある。ゲーミングPCに興味がある方はそうした視点で会場を回ってみてはどうだろうか。

 

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月