JAPANNEXTのディスプレー製品で美麗グラフィックゲームを試遊可！ コーエーテクモゲームスブースレポ

東京ゲームショウ2025のコーエーテクモゲームスブースでは、ゲームの試遊コーナーにJAPANNEXTのディスプレー製品が多数用いられていたのでその様子をレポートしよう。

今回試遊できるゲームは『仁王3』『ゼルダ無双 封印戦記』『NINJA GAIDEN 4』の3つ。美麗なグラフィックによるアクションゲームを試遊することで、JAPANNEXTのディスプレー性能も確認できる。発色やリフレッシュレートなど、ディスプレーの購入を考えている方はぜひチェックするといいだろう。

注目タイトルが揃っていることもあり、ビジネスデイでも試遊台はほぼ埋まっている状態。一般公開日はさらに人が多くなると予想される。もし試遊できなかった場合でも、入口にはJAPANNEXT製品が設置されており、ゲーム映像を見ることができるので、そちらでチェックするのもありだ。

また、それぞれのゲームのフォトスポットも用意されている。東京ゲームショウ来場の記念に写真撮影してみてはどうだろうか。

東京ゲームショウは新しいゲームの情報を取得したり、試遊するのはもちろん、こうした最新ディスプレーや周辺機器を試せる場でもある。ゲーミングPCに興味がある方はそうした視点で会場を回ってみてはどうだろうか。