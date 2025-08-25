このページの本文へ

Pixel 10はグーグルの最新AI＆CPUの組み合わせで最強進化！ 第8回

【カメラ部の出っ張りは3.5mm】Pixel 10はPixel 9と基本同じサイズも厚さのみ0.1mmアップ

2025年08月25日 12時00分更新

文● オカモト／ASCII

　ASCII編集部名物のカメラ部の出っ張りチェック！　Pixel 10の実機を触った機会にアナログのノギスを持ち込んで実測してしまいました。

Pixel

Pixel 10の出っ張りをノギスで測定

　まずはここまでの主要なPixel／iPhoneの数字から。ちなみに手での測定なので、わずかな誤差があるかもしれません。

カメラ部分の出っ張り（編集部での実測値、カッコ内は本体の厚み）

・Pixel 9／9 Pro／9 XL（8.5mm）：3.5mm
・Pixel 8／8 Pro（8.9／8.8mm）：3.1mm
・Pixel 9a（8.9mm）：0.5mm
・Pixel 8a（8.9mm）：1.3mm
・iPhone 16e（7.8mm）：1.7mm
・iPhone 16／16 Plus（7.8mm）：3.5mm
・iPhone 16 Pro／16 Pro Max（8.25mm）：4.4mm

　カメラの性能と出っ張り度合いはほぼ比例していることが わかります。

　Pixel 9aはセンサーサイズを小型化したことで出っ張りも極小化しているので、メインカメラのセンサーがPixel 9aと同じ1/2型になったPixel 10には期待したのですが……。Pixel 10シリーズの3モデルの値は、いずれも3.5mm。Pixel 9と基本同じでした。

Pixel

少なくとも無印のPixel 10は出っ張りが小さくなることに期待したのですが、どうやら前モデルとほぼ同じようです

Pixel 10とPixel 9は基本的に同じサイズも
無印10と10 Proの2モデルは厚み0.1mmアップ

　ちなみに本体サイズもPixel 9からほぼそのまま受け継いでいるのですが、Pixel 10／Pixel 10 Proの2モデルは0.1mm厚くなって、8.6mmになりました。（Pixel 10 Pro XLは8.5mmのまま。詳しくは詳細スペック表の記事を参照のこと）。ただ、バッテリー容量も若干増えているので仕方ないとも思うんですけどね。

　Pixel 9のケースがPixel 10に付けられるのかなどは、実機を入手してからまた試して、情報をお届けしたいと思っています！

 

