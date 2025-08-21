このページの本文へ

Pixel 10はグーグルの最新AI＆CPUの組み合わせで最強進化！ 第6回

Pixel 10／Pixel 10 Proのスペック表掲載！ 歴代Pixelと完全詳細比較

2025年08月21日 10時00分更新

文● オカモト／ASCII

　日本国内ではすっかりAndroidスマホの代表格となったグーグル「Pixel」。最近ではiPhoneの新モデルに先立つ形で夏にリリースされている。

　本記事では、国内で発売された過去のモデルも含めた、Pixelシリーズの詳細なスペック表を掲載。ハードウェア面での進化点を詳しく見ていこう（折りたたみのFoldは別途掲載予定）。

Pixel

Pixel 10は9と同じ3モデル構成で登場（折りたたみのFoldを除く）

Pixel 10／Pixel 10 Pro／Pixel 10 Pro XLの3モデル構成
価格は9と同じだが、Proは128GBモデルが選べなくなった

　まずはラインアップ。前モデルのPixel 9シリーズでは、カメラ性能で無印モデルを上回るProモデルが2サイズ化して、計3モデルになったが、これをPixel 10でも継承。標準モデルの「Pixel 10」、サイズは無印とほぼ同じで高性能な「Pixel 10 Pro」、さらに大画面の「Pixel 10 Pro XL」が用意されている。

　続いては価格。実はPixel 9からそのままキープされている。ただし、Proの2タイプは128GBモデルの販売がなくなり、256GBモデルからに。これによって、最低価格が上昇した形だ。なお、為替レートを計算すると「1ドル＝約146円」程度となる。

　 GoogleストアでのSIMフリー版の価格
128GB 256GB 512GB
Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ――
Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円
Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円

CPUは「Tensor」になって以降、最大の進化
カメラは無印10で変化あり　Proの100倍ズームは驚愕

　スペックでの注目はCPUとカメラ。まず、CPUはオリジナルの「Google Tensor」になって以降で、最大級の進化をアピール。TSMCの3nmプロセスでの製造となり、性能面と省電力面の両方で期待が持てる。公式には、TPUで最大60％、CPUで平均34％向上としており、画像処理のISPも強化されたとのこと。

Pixel

性能アップが期待されるTensor G5

　カメラは無印の10が大きく変化した。従来は標準＋超広角の2眼構成だったのが、ペリスコープ型の光学5倍の望遠レンズが追加。Proと同じ3眼構成となった。超解像ズームにも20倍まで対応する（無印9は最大8倍）。

Pixel

無印のPixel 10にも望遠レンズが搭載され3眼構成に。ただし、Proとはスペックに違いがある

　一方で、標準カメラのセンサーサイズは1/1.31型から1/2型に大きくダウン。またProと比べると、望遠／超広角ともにセンサーサイズは小さい（無印10の1/3.2型／1/3.1型に対し 10 Proはともに1/2.55型）。グーグル得意の画像処理でカバーされるとは言え、無印とProとの間にはハッキリと性能差があると考えるべき。

　一方のPixel 10 Proはハードウェアのスペックこそ、Pixel 9 Proからの大きな変化はないが、「超解像ズーム Pro」を新たにサポートした。これは最大100倍のズームが可能で、解像度が足らない部分を生成AIを組み合わせて補完するというもの。実際に使うと素直に驚かされる。

Pixel

Pixel 10 Proの2モデルのみで利用できる最大100倍の「超解像ズーム Pro」

Pixel

遠くのスマホケースを撮ると、最初は当然解像度が低いが、撮影後に数秒の処理でこのように高精細な写真に。ただし、生成AIを組み合わせているため、文字などが微妙になることも

バッテリー容量は約1割ほどアップ
Qi2対応でついにMagSafe互換を実現

　そのほかのスペックはPixel 9シリーズとの共通点が多い。メモリーは無印が12GB、Proが16GB。本体サイズもほぼ同じだが、無印10と10 Proはわずか0.1mm厚くなっており、バッテリー容量も少しだけアップしている（重量もわずかに増量）。

　充電関連ではQi2対応が新要素。充電器を磁力で付けられるようになり、iPhoneのMagSafeとも互換性を持つ。純正のスタンド付き充電器がオプションで用意している。

Pixel

オプションで用意されるQi2対応の充電器「Google Pixelsnap（スタンド）」付きを組み合わせたところ。価格は1万1220円

　ネットワーク面では引き続きミリ波は非サポートも、ドコモ4.5GHz帯のn79や、4Gの1.5GHz帯などにしっかり対応。カラバリはそれぞれ4色だが、Pixel 10 Proの512GBモデルはObsidianのみだったりと一部制約があるので購入時には注意してほしい。

Pixel

無印10のカラバリ。鮮烈な青のIndigo（藍）が印象的

Pixel

こちらはPixel 10 Pro。右からJade、Moonstone、Porcelain、Obsidianの順。JadeとMoonstoneは側面のフレームやGのロゴにゴールドの処理があしらわれている

　 Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL
価格（税込） 12万8900円(128)
14万3900円(256)		 17万4900円(256)
19万4900円(512)		 19万2900円(256)
21万2900円(512)
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応		 6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992
サイズ 72×152.8×8.6mm 72×152.8×8.6mm 76.6×162.8×8.5mm
重量 204g 207g 232g
CPU Google Tensor G5
内蔵メモリー 12GB 16GB
内蔵ストレージ 128/256GB 256/512GB
外部ストレージ ×
OS Android 16
対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7
カメラ画素数 48メガ(1/2型、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 50メガ(1/1.3型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ
バッテリー容量 4970mAh
(30W対応)		 4870mAh
(30W対応)		 5200mAh
(45W対応)
Qi ○（Qi2、最大15W） ○（Qi2、最大25W）
FeliCa／NFC ○／○
防水・防塵 ○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Indigo、Frost、Lemongrass、Obsidian Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidian
　 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9a
価格（税込） 12万8900円
(128)
14万3900円
(256)		 15万9900円
(128)
17万4900円
(256)
19万4900円(512)		 17万7900円
(128)
19万2900円
(256)
21万2900円(512)		 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 120Hz対応		 6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
120Hz対応
画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 1080×2424
サイズ 72×152.8
×8.5mm		 72×152.8
×8.5mm		 76.6×162.8
×8.5mm		 73.3×154.7
×8.9mm
重量 198g 199g 221g 186g
CPU Google Tensor G4
内蔵メモリー 12GB 16GB 8GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB
外部ストレージ ×
OS Android 14→16 Android 15→16
対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/4166/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM		 5G：サブ6
（n1/2/3/5/7
/8/12/20/26
/28/30/38/40
/41/66/75
/77/78/79）
4G LTE：
1/2/3/4/5/
7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41
/42/66/75
W-CDMA：1/2
/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E
カメラ画素数 50メガ
(1/1.31型、OIS)
＋48メガ
(超広角、マクロ)
／イン10.5メガ		 50メガ(1/1.31型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ		 48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
バッテリー容量 4700mAh
(27W対応)		 4700mAh
(27W対応)		 5060mAh
(37W対応)		 5100mAh
(23W対応)
Qi
FeliCa／NFC ○／○
防水・防塵 ○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Obsidian、Porcelain、Wintergreen、Peony Obsidian、Porcelain、Hazel、Rose Quartz Obsidian、Porcelain、Iris、Peony
　 Pixel 8 Pixel 8
Pro		 Pixel 7 Pixel 7
Pro
価格 11万2900円
(128)
12万2900円
(256)		 15万9900円
(128)
16万9900円
(256)
18万9900円
(512)		 8万2500円
(128)
9万7900円
(256)		 12万4300円
(128)
13万9700円
(256)
ディスプレー 6.2型有機EL
（20：9）
最大120Hz		 6.7型有機EL
（20：9）
最大120Hz		 6.3型有機EL
（20：9）
最大90Hz		 6.7型有機EL
（19.5：9）
最大120Hz
画面解像度 1080×2400 1344×2992 1080×2400 1440×3120
サイズ 70.8×150.5
×8.9mm		 76.5×162.6
×8.8mm		 73.2×155.6
×8.7mm		 76.6×162.9
×8.9mm
重量 187g 213g 197g 212g
CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2
内蔵メモリー 8GB 12GB 8GB 12GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB 128/256/512GB
OIS ○(標準) ○(標準、望遠) ○(標準) ○(標準、望遠)
OS Android 14→16 Android 13→16
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/30/38
/40/41/66/75
/76/77/78/79）		 サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/30/38
/40/41/48/66
/71/77/78/79
/257		 サブ6（n1/2/3
/5/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/75
/76/77/78）		 サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5/7
/8/12/14/20
/25/28/30/38
/40/41/48/66
/71/77/78
/257/258
/260/261）
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/30/32
/38/39/40/41/42/46
/48/66/71		 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/46
/48/66/71
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6
カメラ画素数 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角、マクロ)
／イン10.5メガ		 50メガ
(標準)
＋48メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍)
／イン10.5メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン10.8メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍)
／イン10.8メガ
FeliCa
バッテリー容量 4575mAh 5050mAh 4355mAh 5000mAh
生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔）
防水・防塵 ○（IP68） ○（IP68）
Qi
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C Type-C
イヤホン端子 × ×
カラバリ Obsidian、Hazel、Rose Obsidian、Porcelain、Bay Lemongrass、Snow、Obsidian Hazel、Snow、Obsidian
　 Pixel 8a Pixel 7a Pixel 6
(5G)		 Pixel 6
Pro
価格 7万2600円 6万2700円 7万4800円
(128)
8万5800円
(256)		 11万6600円
(128)
12万7600円
(256)
ディスプレー 6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz		 6.1型有機EL
（20：9）
最大90Hz		 6.4型有機EL
（20：9）
最大90Hz		 6.7型有機EL
（19.5：9）
最大120Hz
画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2400 1440×3120
サイズ 72.7×152.1
×8.9mm		 72.9×152
×9mm		 74.8×158.6
×8.9mm		 75.9×163.9
×8.9mm
重量 189g 193.5g 207g 210g
CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2 Google Tensor
内蔵メモリー 8GB 8GB 8GB 12GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB 128/256GB
カメラ画素数 64メガ
(標準)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 64メガ
(標準)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン8メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
＋48メガ
(光学3倍)
／イン11.1メガ
OIS ○(標準) ○(標準) ○(標準) ○(標準、望遠)
OS Android 14→16 Android 13→16 Android 12→16
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/38/40
/41/66/75/76
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78）		 サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78
/257/258
/260/261）
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/21/28
/38/39/40/41
/42/66		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/21/25/28/32
/38/39/40/41
/42/66		 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/46/
48/66/71
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6
FeliCa
バッテリー容量 4492mAh 4385mAh 4614mAh 5003mAh
生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋）
防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68）
Qi
SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × × ×
カラバリ Aloe、Bay、Porcelain、Obsidian Coral、Sea、Charcoal Stormy Black、Sorta Seafoam、Kinda Coral Stormy Black、Cloudy White、Sorta Sunny
　 Pixel 6a Pixel 5a
(5G)		 Pixel 5
価格 5万3900円 5万1700円 7万4800円
ディスプレー 6.1型有機EL
（20：9）		 6.34型有機EL
（20：9）		 6型有機EL
（19.5：9）
最大90Hz
画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2340
サイズ 71.8×152.2
×8.9mm		 73.2×156.2
×8.8mm		 70.4×144.7
×8mm
重量 178g 183g 151g
CPU Google Tensor Snapdragon 765G（8コア）
内蔵メモリー 6GB 6GB 8GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB
カメラ画素数 12.2メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン8メガ		 12.2メガ(標準)
＋16メガ(超広角)
／イン8メガ
OS Android 12→16 Android 11→14
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78）		 サブ6
（n1/3/5/7/8/28/40/77/78）
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30
/38/39/40/41/42
48/66/71		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32/38/39
/40/41/42/46/48/66/71
無線LAN Wi-Fi 6 802.11ac
FeliCa
バッテリー容量 4410mAh 4680mAh 4000mAh
生体認証 ○（画面内指紋） ○（指紋）
防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68）
Qi × ×
SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C
イヤホン端子 × ×
カラバリ Sage、Chalk、Charcoal Mostly Black Just Black、Sorta Sage
　 Pixel 4a
(5G)		 Pixel 4a Pixel 4
/4 XL		 Pixel 3
/3 XL
価格 6万500円 4万2900円 8万9980円～
12万8700円～		 9万5000円～
11万9000円～
ディスプレー 6.24型有機EL
（19.5：9）		 5.81型有機EL
（19.5：9）		 5.7型有機EL
（19：9）
6.3型有機EL
（19：9）
最大90Hz		 5.5型有機EL
（18：9）
6.3型有機EL
（18.5：9）
画面解像度 1080×2340 1080×2340 1080×2280
1440×3040		 1080×2160
1440×2960
サイズ 74×153.9
×8.2mm		 69.4×144
×8.2mm		 68.8×147.1
×8.2mm
75.1×160.4
×8.2mm		 68.2×145.6
×7.9mm
76.7×158
×7.9mm
重量 168g 143g 162g
193g		 148g
184g
CPU Snapdragon
765G
（8コア）		 Snapdragon
730G
（8コア）		 Snapdragon
855
（8コア）		 Snapdragon
845
（8コア）
内蔵メモリー 6GB 6GB 6GB 4GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB 64/128GB 64/128GB
カメラ画素数 12.2メガ
(標準)
＋16メガ
(超広角)
／イン8メガ		 12.2メガ
／イン8メガ		 12.2メガ
(標準)
＋16メガ
(望遠)
／イン8メガ		 12.2メガ
／イン8メガ×2
OS Android
11→14		 Android
10→13		 Android
10→13		 Android
9→12
5G対応バンド n1/3/5/7/8
/28/40/77/78		 ―― ―― ――
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14
/17/18/19/20
/25/26/28/29
/30/32/38/39
/40/41/42/46
/48/66/71		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/17
/18/19/20/25
/26/28/38/39
/40/41/42/66		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14
/17/18/19/20
/25/26/28/29
/30/38/39/40
/41/46/48
/66/71		 1/2/3/4/5
/7/8/12/13
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/40/41
/42
無線LAN 802.11ac 802.11ac 802.11ac 802.11ac
FeliCa
バッテリー容量 3800mAh 3140mAh 2800mAh
3700mAh		 2915mAh
3430mAh
生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（顔） ○（指紋）
防水・防塵 × ×
Qi × ×
SIM nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × ×
カラバリ Just Black Just Black Just Black、Clearly White、Oh So Orange Just Black、Clearly White、Not Pink
 

