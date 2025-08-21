Pixel 10／Pixel 10 Proのスペック表掲載！ 歴代Pixelと完全詳細比較

日本国内ではすっかりAndroidスマホの代表格となったグーグル「Pixel」。最近ではiPhoneの新モデルに先立つ形で夏にリリースされている。

本記事では、国内で発売された過去のモデルも含めた、Pixelシリーズの詳細なスペック表を掲載。ハードウェア面での進化点を詳しく見ていこう（折りたたみのFoldは別途掲載予定）。

Pixel 10／Pixel 10 Pro／Pixel 10 Pro XLの3モデル構成

価格は9と同じだが、Proは128GBモデルが選べなくなった

まずはラインアップ。前モデルのPixel 9シリーズでは、カメラ性能で無印モデルを上回るProモデルが2サイズ化して、計3モデルになったが、これをPixel 10でも継承。標準モデルの「Pixel 10」、サイズは無印とほぼ同じで高性能な「Pixel 10 Pro」、さらに大画面の「Pixel 10 Pro XL」が用意されている。

続いては価格。実はPixel 9からそのままキープされている。ただし、Proの2タイプは128GBモデルの販売がなくなり、256GBモデルからに。これによって、最低価格が上昇した形だ。なお、為替レートを計算すると「1ドル＝約146円」程度となる。

GoogleストアでのSIMフリー版の価格 128GB 256GB 512GB Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ―― Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円 Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円

CPUは「Tensor」になって以降、最大の進化

カメラは無印10で変化あり Proの100倍ズームは驚愕

スペックでの注目はCPUとカメラ。まず、CPUはオリジナルの「Google Tensor」になって以降で、最大級の進化をアピール。TSMCの3nmプロセスでの製造となり、性能面と省電力面の両方で期待が持てる。公式には、TPUで最大60％、CPUで平均34％向上としており、画像処理のISPも強化されたとのこと。

カメラは無印の10が大きく変化した。従来は標準＋超広角の2眼構成だったのが、ペリスコープ型の光学5倍の望遠レンズが追加。Proと同じ3眼構成となった。超解像ズームにも20倍まで対応する（無印9は最大8倍）。

一方で、標準カメラのセンサーサイズは1/1.31型から1/2型に大きくダウン。またProと比べると、望遠／超広角ともにセンサーサイズは小さい（無印10の1/3.2型／1/3.1型に対し 10 Proはともに1/2.55型）。グーグル得意の画像処理でカバーされるとは言え、無印とProとの間にはハッキリと性能差があると考えるべき。

一方のPixel 10 Proはハードウェアのスペックこそ、Pixel 9 Proからの大きな変化はないが、「超解像ズーム Pro」を新たにサポートした。これは最大100倍のズームが可能で、解像度が足らない部分を生成AIを組み合わせて補完するというもの。実際に使うと素直に驚かされる。

バッテリー容量は約1割ほどアップ

Qi2対応でついにMagSafe互換を実現

そのほかのスペックはPixel 9シリーズとの共通点が多い。メモリーは無印が12GB、Proが16GB。本体サイズもほぼ同じだが、無印10と10 Proはわずか0.1mm厚くなっており、バッテリー容量も少しだけアップしている（重量もわずかに増量）。

充電関連ではQi2対応が新要素。充電器を磁力で付けられるようになり、iPhoneのMagSafeとも互換性を持つ。純正のスタンド付き充電器がオプションで用意している。

ネットワーク面では引き続きミリ波は非サポートも、ドコモ4.5GHz帯のn79や、4Gの1.5GHz帯などにしっかり対応。カラバリはそれぞれ4色だが、Pixel 10 Proの512GBモデルはObsidianのみだったりと一部制約があるので購入時には注意してほしい。

Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL 価格（税込） 12万8900円(128)

14万3900円(256) 17万4900円(256)

19万4900円(512) 19万2900円(256)

21万2900円(512) ディスプレー 6.3型有機EL

（20：9）

60～120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

LTPO 1～120Hz対応 6.8型有機EL

（20：9）

LTPO 1～120Hz対応 画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 サイズ 72×152.8×8.6mm 72×152.8×8.6mm 76.6×162.8×8.5mm 重量 204g 207g 232g CPU Google Tensor G5 内蔵メモリー 12GB 16GB 内蔵ストレージ 128/256GB 256/512GB 外部ストレージ × OS Android 16 対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26

/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）

4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19

/20/21/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/48/66/71/75

W-CDMA：1/2/4/5/8

4バンドGSM 無線LAN Wi-Fi 7 カメラ画素数 48メガ(1/2型、

マクロ、OIS)

＋13メガ

(超広角)

＋10.8メガ

(光学5倍、OIS)

／イン10.5メガ 50メガ(1/1.3型、OIS)

＋48メガ(超広角、マクロ)

＋48メガ(光学5倍、OIS)

／イン42メガ バッテリー容量 4970mAh

(30W対応) 4870mAh

(30W対応) 5200mAh

(45W対応) Qi ○（Qi2、最大15W） ○（Qi2、最大25W） FeliCa／NFC ○／○ 防水・防塵 ○（IP68） 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ Indigo、Frost、Lemongrass、Obsidian Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidian

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9a 価格（税込） 12万8900円

(128)

14万3900円

(256) 15万9900円

(128)

17万4900円

(256)

19万4900円(512) 17万7900円

(128)

19万2900円

(256)

21万2900円(512) 7万9900円

(128)

9万4900円

(256) ディスプレー 6.3型有機EL

（20：9）

120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

LTPO 120Hz対応 6.8型有機EL

（20：9）

LTPO 120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

120Hz対応 画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 1080×2424 サイズ 72×152.8

×8.5mm 72×152.8

×8.5mm 76.6×162.8

×8.5mm 73.3×154.7

×8.9mm 重量 198g 199g 221g 186g CPU Google Tensor G4 内蔵メモリー 12GB 16GB 8GB 内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB 外部ストレージ × OS Android 14→16 Android 15→16 対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26

/28/30/38/40/4166/71/75/77/78/79）

4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19

/20/21/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/48/66/71/75

W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19

4バンドGSM 5G：サブ6

（n1/2/3/5/7

/8/12/20/26

/28/30/38/40

/41/66/75

/77/78/79）

4G LTE：

1/2/3/4/5/

7/8/12/17/18

/19/20/21/26

/28/32/38/39

/40/41

/42/66/75

W-CDMA：1/2

/4/5/6/8/19

4バンドGSM 無線LAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E カメラ画素数 50メガ

(1/1.31型、OIS)

＋48メガ

(超広角、マクロ)

／イン10.5メガ 50メガ(1/1.31型、OIS)

＋48メガ(超広角、マクロ)

＋48メガ(光学5倍、OIS)

／イン42メガ 48メガ

(1/2型、OIS)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ バッテリー容量 4700mAh

(27W対応) 4700mAh

(27W対応) 5060mAh

(37W対応) 5100mAh

(23W対応) Qi ○ FeliCa／NFC ○／○ 防水・防塵 ○（IP68） 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ Obsidian、Porcelain、Wintergreen、Peony Obsidian、Porcelain、Hazel、Rose Quartz Obsidian、Porcelain、Iris、Peony

Pixel 8 Pixel 8

Pro Pixel 7 Pixel 7

Pro 価格 11万2900円

(128)

12万2900円

(256) 15万9900円

(128)

16万9900円

(256)

18万9900円

(512) 8万2500円

(128)

9万7900円

(256) 12万4300円

(128)

13万9700円

(256) ディスプレー 6.2型有機EL

（20：9）

最大120Hz 6.7型有機EL

（20：9）

最大120Hz 6.3型有機EL

（20：9）

最大90Hz 6.7型有機EL

（19.5：9）

最大120Hz 画面解像度 1080×2400 1344×2992 1080×2400 1440×3120 サイズ 70.8×150.5

×8.9mm 76.5×162.6

×8.8mm 73.2×155.6

×8.7mm 76.6×162.9

×8.9mm 重量 187g 213g 197g 212g CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2 内蔵メモリー 8GB 12GB 8GB 12GB 内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB 128/256/512GB OIS ○(標準) ○(標準、望遠) ○(標準) ○(標準、望遠) OS Android 14→16 Android 13→16 5G対応バンド サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/25/28/30/38

/40/41/66/75

/76/77/78/79） サブ6＋ミリ波

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/25/28/30/38

/40/41/48/66

/71/77/78/79

/257 サブ6（n1/2/3

/5/7/8/12/14

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/75

/76/77/78） サブ6＋ミリ波

（n1/2/3/5/7

/8/12/14/20

/25/28/30/38

/40/41/48/66

/71/77/78

/257/258

/260/261） 4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/30/32

/38/39/40/41/42/46

/48/66/71 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/46

/48/66/71 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 カメラ画素数 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角、マクロ)

／イン10.5メガ 50メガ

(標準)

＋48メガ

(超広角、マクロ)

＋48メガ

(光学5倍)

／イン10.5メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

／イン10.8メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角、マクロ)

＋48メガ

(光学5倍)

／イン10.8メガ FeliCa ○ ○ バッテリー容量 4575mAh 5050mAh 4355mAh 5000mAh 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔） 防水・防塵 ○（IP68） ○（IP68） Qi ○ ○ SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C Type-C イヤホン端子 × × カラバリ Obsidian、Hazel、Rose Obsidian、Porcelain、Bay Lemongrass、Snow、Obsidian Hazel、Snow、Obsidian

Pixel 8a Pixel 7a Pixel 6

(5G) Pixel 6

Pro 価格 7万2600円 6万2700円 7万4800円

(128)

8万5800円

(256) 11万6600円

(128)

12万7600円

(256) ディスプレー 6.1型有機EL

（20：9）

最大120Hz 6.1型有機EL

（20：9）

最大90Hz 6.4型有機EL

（20：9）

最大90Hz 6.7型有機EL

（19.5：9）

最大120Hz 画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2400 1440×3120 サイズ 72.7×152.1

×8.9mm 72.9×152

×9mm 74.8×158.6

×8.9mm 75.9×163.9

×8.9mm 重量 189g 193.5g 207g 210g CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2 Google Tensor 内蔵メモリー 8GB 8GB 8GB 12GB 内蔵ストレージ 128GB 128GB 128/256GB カメラ画素数 64メガ

(標準)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ 64メガ

(標準)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

／イン8メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

＋48メガ

(光学3倍)

／イン11.1メガ OIS ○(標準) ○(標準) ○(標準) ○(標準、望遠) OS Android 14→16 Android 13→16 Android 12→16 5G対応バンド サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/28/38/40/41

/66/77/78/79） サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/25/28/38/40

/41/66/75/76

/77/78/79） サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/14

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78） サブ6＋ミリ波

（n1/2/3/5

/7/8/12/14

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78

/257/258

/260/261） 4G対応バンド 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19

/20/21/28

/38/39/40/41

/42/66 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19

/20/21/25/28/32

/38/39/40/41

/42/66 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/46/

48/66/71 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 FeliCa ○ ○ ○ バッテリー容量 4492mAh 4385mAh 4614mAh 5003mAh 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋） 防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68） Qi ○ ○ ○ SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM USB端子 Type-C Type-C Type-C イヤホン端子 × × × カラバリ Aloe、Bay、Porcelain、Obsidian Coral、Sea、Charcoal Stormy Black、Sorta Seafoam、Kinda Coral Stormy Black、Cloudy White、Sorta Sunny

Pixel 6a Pixel 5a

(5G) Pixel 5 価格 5万3900円 5万1700円 7万4800円 ディスプレー 6.1型有機EL

（20：9） 6.34型有機EL

（20：9） 6型有機EL

（19.5：9）

最大90Hz 画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2340 サイズ 71.8×152.2

×8.9mm 73.2×156.2

×8.8mm 70.4×144.7

×8mm 重量 178g 183g 151g CPU Google Tensor Snapdragon 765G（8コア） 内蔵メモリー 6GB 6GB 8GB 内蔵ストレージ 128GB 128GB カメラ画素数 12.2メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

／イン8メガ 12.2メガ(標準)

＋16メガ(超広角)

／イン8メガ OS Android 12→16 Android 11→14 5G対応バンド サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78） サブ6

（n1/3/5/7/8/28/40/77/78） 4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30

/38/39/40/41/42

48/66/71 1/2/3/4/5/7

/8/12/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30/32/38/39

/40/41/42/46/48/66/71 無線LAN Wi-Fi 6 802.11ac FeliCa ○ ○ バッテリー容量 4410mAh 4680mAh 4000mAh 生体認証 ○（画面内指紋） ○（指紋） 防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68） Qi × × ○ SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM USB端子 Type-C Type-C イヤホン端子 × ○ × カラバリ Sage、Chalk、Charcoal Mostly Black Just Black、Sorta Sage