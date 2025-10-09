このページの本文へ

Pixel 10はグーグルの最新AI＆CPUの組み合わせで最強進化！ 第14回

【ついに発売】Pixelの新折りたたみ機「Pixel 10 Pro Fold」のスペックと実機写真を見る

2025年10月09日 02時00分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　100倍ズームが衝撃だった「Pixel 10 Pro」から遅れること1ヵ月半、折りたたみモデルの「Pixel 10 Pro Fold」が、ついに本日9日発売。詳しいレビュー記事は後日掲載予定ということで、本記事ではスペックと実機写真を整理してお届けします。

Pixel

開いた状態では8型。これはPixel 9 Pro Foldと同じです

Pixel 9 Pro Foldからの進化点をチェック　厚みはほぼ同じ
折りたたみ機ながら防塵対応は率直にスゴい

　日本でも人気の「Galaxy Z Fold7」を始め、海外でリリースされている横折り機はいずれも薄型化がアピールされている中、Pixel 10 Pro Foldは基本的には前モデル「Pixel 9 Pro Fold」の改良モデルと言えます。開いた状態での画面サイズは8型と変わらず、閉じた状態では6.3型→6.4型（対角で160mm→162mm）とわずかに拡大。これは額縁が細くなったため。厚みは開いた状態では5.1mm→5.2mm、閉じた状態で10.5mm→10.8mmとわずかに厚くなっています。

Pixel

閉じた状態では6.4型になりました

Pixel

閉じた状態での厚みは10.8mmです

　ハードウェアでの最大の進化は、前モデルがIPX8の防水対応だったのに対し、防塵までサポートした点（IP68）。ヒンジという非常に複雑な機構がある折りたたみ機としてはこれは驚異的です。あとはCPUがTensor G5に、ディスプレーの最高輝度が3000ニトに、バッテリー容量が5015mAhに（前モデルは4650mAh）、さらにQi2仕様のワイヤレス充電をサポートしており、マグネットで固定する充電台などが利用できるようになりました。

Pixel

防塵にまで対応しています

Pixel

iPhoneのMagSafeと同様に対応充電器を磁力で貼り付けてのチャージが可能です

　AI周りの機能については、Pixel 10／Pixel 10 Proと共通なので、そのレビュー記事も合わせて確認いただきたいのですが（「100倍ズームがスゴすぎる「Pixel 10 Pro」はカメラ以外のAI機能も充実」）、Pixel 10 Pro Foldはメインカメラのセンサーが1/2型の4800万画素。ここに超広角レンズと光学5倍の望遠レンズと組み合わされますが、超解像ズームは最大20倍なので、Pixel 10 Proで話題になった100倍ズームは使えないので注意が必要です。ちなみに逆にPixel 10 Pro Foldのみの部分としては「ミリ波への対応」があります。

Pixel

カメラは3眼。メインカメラのセンサーは1/2型。望遠はぺリスコ型の光学5倍

　カラバリはMoonstoneとJadeの2色。特にJadeについては、側面やロゴ部のあっさり目のゴールドが魅力的です。Googleストアで販売されるSIMフリー版の価格は256GBモデルが26万7500円、512GBモデルが28万7500円となっています。

Pixel

Pixel 10 Pro／10 Pro XLと同様のJadeが魅力的です

グーグル「Google Pixel 10 Pro Fold」の主なスペック
価格 26万7500円（256）
28万7500円（512）
ディスプレー 6.4型有機EL 60～120Hz対応
8型有機EL LTPO 1～120Hz対応
画面解像度 1080×2364
2076×2152
サイズ 76.3×155.2×10.8mm
155.2×150.4×5.2mm
重量 258g
CPU Google Tensor G5
内蔵メモリー 16GB
内蔵ストレージ 256/512GB
外部ストレージ ――
OS Android 16
対応バンド 5G NR（サブ6＋ミリ波）：
n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25
/26/28/29/30/38/40/41/48/66
/70/71/75/76/77/78/79
/257/258/260/261
LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14
/17/18/19/20/21/25/26/28/29
/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7
カメラ画素数 48メガ（1/2型、OIS）
＋10.8メガ(超広角、マクロ)
＋10.5メガ(光学5倍、OIS)
前面：10メガ インナー：10メガ
バッテリー容量 5015mAh（最大30W）
Qi ○（最大15W）
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP68）
生体認証 ○（側面指紋、顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Moonstone、Jade
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン