球面設計のガラス＆画面でデザイン大幅進化！ 「Pixel Watch 4」は手を持ち上げるだけで音声で指示できるように

グーグルは、スマートウォッチの新モデル「Google Pixel Watch 4」を発表、10月9日に発売する。41mm／45mmにLTEモデル／Wi-Fiモデルをそれぞれ用意し、45mmのWi-Fiモデルで5万9800円。

表面張力の水面をイメージした球面設計の文字盤

心電図（EGC）測定機能も搭載

代を重ねて第4世代となるPixel Watch 4における最大の変化は、業界初をうたう「ドーム型Actua 360ディスプレイ」の採用。表面張力が発生した水面をイメージしたという、球面設計になった文字盤部に沿う曲面の有機ELパネルを搭載。これにより、ベゼルは16％縮小、画面領域は10％拡大。画面の縁部分がないように見える外観になったとする。ピーク輝度も3000ニトと従来の50％向上。直射日光下のスポーツ時などでも情報が読み取りやすくなった。

腕を持ち上げるだけで、Geminiの待機状態になる「手をあげて話す」機能も本製品での新要素。手が離せない場合でも、声で命令するだけで必要な情報を取り出すことなどが可能になる。

フィットネス関連では、睡眠トラッカーの精度向上、皮膚温センサーの強化、デュアルバンドGPSによりルート記録の正確化、サイクリング時のリアルタイム情報の表示といった機能が追加。ヘルスネス関連では日本国内での認証を受けた心電図（EGC）測定機能もライバルに追従する形で提供が開始される。

バッテリーも強化された部分。動作時間は25％向上。41mmモデルで最長30時間、45mmモデルで最長40時間。バッテリーセーバーモードではそれぞれ最長2日間、最長3日間となり、小旅行であれば充電の必要はなくなった。また、充電ドックも新設計になり、横に向けて充電、充電中も情報を確認できるのが面白い点。15分で50％まで充電できる性能も持っている。

価格は41mmのWi-Fiモデルが5万2800円、同LTEモデルが6万9800円、45mmのWi-Fiモデルが5万9800円、同LTEモデルが7万6800円。