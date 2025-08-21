このページの本文へ

Pixel 10はグーグルの最新AIと最新CPUの組み合わせで最強進化！ 第5回

グーグルPixel Buds、お手頃なAシリーズにもANC搭載　上位機種には新色Moonstone

2025年08月21日 01時00分更新

文● オカモト／ASCII

　グーグルの完全ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds」シリーズに新製品。比較的お手頃なAシリーズとしては初となるアクティブノイズキャンセリングを搭載した「Pixel Buds 2a」が登場。10月9日に発売される。価格は2万3800円。

Pixel

　Pixel Buds 2aの特徴としては、独自の「Tensor A1」を搭載し、ANC機能を実現したほか、ハンズフリーで利用できるGemini機能、Find Hubによる紛失時の発見、Pixelスマホとのスムーズなペアリングといった機能を持つ。

　カラバリはIrisとHazelの2色。

Pixel

　一方、上位モデルの「Pixel Buds Pro 2」には新色のMoonstoneが追加。8月28日の発売で、価格は従来と変わらず、3万6800円。

Pixel

　来月以降、ソフトウェアアップデートによる機能も追加予定で、周囲の環境に合わせて音量を自動調整する「アダプティブオーディオ」、突然の大きな音から耳を守る保護機能などが加わる予定。また、Gemini Liveでは騒がしい場所での性能が向上。自分の周りでテレビが付いていたり、家族が話をしていてもスムーズな対話が可能となる。

 

■関連サイト

