グーグルPixel Buds、お手頃なAシリーズにもANC搭載　上位機種には新色Moonstone

グーグルの完全ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds」シリーズに新製品。比較的お手頃なAシリーズとしては初となるアクティブノイズキャンセリングを搭載した「Pixel Buds 2a」が登場。10月9日に発売される。価格は2万3800円。

Pixel Buds 2aの特徴としては、独自の「Tensor A1」を搭載し、ANC機能を実現したほか、ハンズフリーで利用できるGemini機能、Find Hubによる紛失時の発見、Pixelスマホとのスムーズなペアリングといった機能を持つ。

カラバリはIrisとHazelの2色。

一方、上位モデルの「Pixel Buds Pro 2」には新色のMoonstoneが追加。8月28日の発売で、価格は従来と変わらず、3万6800円。

来月以降、ソフトウェアアップデートによる機能も追加予定で、周囲の環境に合わせて音量を自動調整する「アダプティブオーディオ」、突然の大きな音から耳を守る保護機能などが加わる予定。また、Gemini Liveでは騒がしい場所での性能が向上。自分の周りでテレビが付いていたり、家族が話をしていてもスムーズな対話が可能となる。