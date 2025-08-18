トロ旨チャーシュー10枚乗せ！ 季節野菜たっぷり！ 幸せで麺が見えない生姜醤油ラーメンが美味そう過ぎる

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
喜多方ラーメン坂内の「倍焼豚 季節野菜の生姜醤油ラーメン」

　暑い時期でも関係なく食べたくなるのがラーメン。スープが絡んだ麺をひと口すすれば、あれもうひと口、いやもうひと口…と止まらなくなります。

　「喜多方ラーメン坂内」の季節限定「季節野菜の生姜醤油ラーメン」もまさにそんな一杯。チャーシュー倍盛りの10枚にしてガッツリ食べれはパワーもチャージ！

倍倍チャーシュー！

　喜多方ラーメン坂内で、季節限定の「季節野菜の生姜醤油ラーメン」を提供中です。

倍焼豚 季節野菜の生姜醤油ラーメン
￥1,430 / 大盛 ￥1,590（各税込）
販売期間：～2025年10月6日(月)予定

　にんじん、パプリカなどの彩り豊かな季節野菜と、たっぷりの生姜を贅沢に使用。熟成多加水麺のモチモチした食感の麺に、優しいスープとフレッシュな生姜の風味を効かせました。

　焼豚はスペインの熟成豚肉を使用。口の中でトロける脂身とジューシーな柔らかい赤身の美味しさが特徴です。通常は5枚のトッピングを10枚にして提供！

　もちろんチャーシュー普通盛りバージョンもあります。

季節野菜の生姜醤油ラーメン
￥1,090 / 大盛 ￥1,250（各税込）

喜多方ラーメン坂内の「季節野菜の生姜醤油ラーメン」

　通常でもチャーシュー5枚！　食べ応えばっちりです。

喜多方ラーメン坂内　大手町店
住所：東京都千代田区大手町1-9-5
　　　大手町フィナンシャルシティ ノースタワーB1F
営業時間：平日　10:30～23:00　ラストオーダー22:30
　　　　　土曜　11:00～20:00　ラストオーダー19:30
　　　　※天候、災害、店舗事情により、予告なく店休または時短営業をする場合がありますので、予めご了承ください。
定休日：日曜・祝日

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト