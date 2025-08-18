トロ旨チャーシュー10枚乗せ！ 季節野菜たっぷり！ 幸せで麺が見えない生姜醤油ラーメンが美味そう過ぎる

暑い時期でも関係なく食べたくなるのがラーメン。スープが絡んだ麺をひと口すすれば、あれもうひと口、いやもうひと口…と止まらなくなります。

「喜多方ラーメン坂内」の季節限定「季節野菜の生姜醤油ラーメン」もまさにそんな一杯。チャーシュー倍盛りの10枚にしてガッツリ食べれはパワーもチャージ！

倍倍チャーシュー！

喜多方ラーメン坂内で、季節限定の「季節野菜の生姜醤油ラーメン」を提供中です。

倍焼豚 季節野菜の生姜醤油ラーメン

￥1,430 / 大盛 ￥1,590（各税込）

販売期間：～2025年10月6日(月)予定

にんじん、パプリカなどの彩り豊かな季節野菜と、たっぷりの生姜を贅沢に使用。熟成多加水麺のモチモチした食感の麺に、優しいスープとフレッシュな生姜の風味を効かせました。

焼豚はスペインの熟成豚肉を使用。口の中でトロける脂身とジューシーな柔らかい赤身の美味しさが特徴です。通常は5枚のトッピングを10枚にして提供！

もちろんチャーシュー普通盛りバージョンもあります。

季節野菜の生姜醤油ラーメン

￥1,090 / 大盛 ￥1,250（各税込）

通常でもチャーシュー5枚！ 食べ応えばっちりです。

喜多方ラーメン坂内 大手町店

住所：東京都千代田区大手町1-9-5

大手町フィナンシャルシティ ノースタワーB1F

営業時間：平日 10:30～23:00 ラストオーダー22:30

土曜 11:00～20:00 ラストオーダー19:30

※天候、災害、店舗事情により、予告なく店休または時短営業をする場合がありますので、予めご了承ください。

定休日：日曜・祝日