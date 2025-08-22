1日限定、ハヤシライスが480円オフで食べられる！

9月8日は「ハヤシの日」！ なぜなら、丸善の創業者であり、ハヤシライスを考案したとされる早矢仕有的（はやし ゆうてき）の誕生日だから。これを記念して、丸善ジュンク堂書店ではカフェにてハヤシライスを特別価格にて提供します。

9月8日はハヤシライスを特別価格で

「ハヤシライス」は明治の初期、丸善創業者の早矢仕有的が考案、そこから名付けられたとされています（諸説あります）。丸善ジュンク堂書店は、早矢仕有的の誕生日である9月8日を「ハヤシの日」と制定し、2016年7月29日に日本記念日協会へ登録を行っています。

「ハヤシの日」当日である9月8日には、丸善 丸の内本店など全7店の各店内（または隣接）カフェにて、指定の「早矢仕ライス®」を特別価格にて提供します。

丸善 丸の内本店（4階）では、ポーク早矢仕ライスを1,000円で提供（通常価格 1,480円）。480円もお得に食べられちゃいます！

こんなお得な機会、見逃せない！