Suicaで20円引き！秋の味覚堪能「いろり庵きらく」のお月見フェアそば

秋といえば、いろいろな飲食店で「月見」グルメが登場しますよね。駅そば店舗「いろり庵きらく」でもお月見フェアが開催されます！

お月見そばが期間限定で登場

グランスタ丸の内などに店を構える駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」全84店舗では、2025年9月4日(木)からお月見フェアと題し、「秋の味覚かき揚げ天玉そば」と「月見とろろそば」を販売します。

秋の味覚かき揚げ天玉そば

価格：￥770～（税込）

数ある秋の味覚の中から、ひときわ香り高く、旨味の強い「霜降りひらたけ（※）」を贅沢に使用。 噛むほどにきのこの芳醇な香りと旨味が口いっぱいに広がります。「ごぼう」の風味とシャキシャキとした食感、「かぼちゃ」の甘みとホクホク感がアクセントです。秋の旨味を凝縮した香り豊かなかき揚げを、「たまご」に絡めてお楽しみください。

※「霜降りひらたけ」はホクト㈱の登録商標です。

月見とろろそば

価格：￥650～（税込）

「とろろ」のするっとした喉越し、「たまご」の濃厚なコクとまろやかさ、「青のり」の香り、厳選した国内産昆布100％使用した「根昆布入りとろろ」のとろっとした食感を一度に楽しめる贅沢な一杯です。旨味たっぷりのトッピングをそばと一緒に味わえます。

また、いずれの商品も、交通系のICカードで購入すると20円引きとなるのも嬉しいポイントです！