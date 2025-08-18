日差しの痛さは和らぐけど人の視線が痛くなるかもしれない「らーめんAFURI」の折りたたみ傘

「柚子塩らーめん」が人気の「らーめんAFURI」が、「折りたたみ傘」と「柚子塩らーめんクッション」を販売しています。全面にバーンと柚子塩らーめんがプリントされていて、注目を集めること間違いなしのデザインです。日差しが痛い今の季節にはありがたいですが、逆に人の視線が痛くなるかもしれません。強いハートとラーメン愛が試される一品です。

AFURIファンなら一つは持っておいてもいい

「らーめんAFURI」で、「折りたたみ傘」と「柚子塩らーめんクッション」を販売中です。

AFURI Folding Umbrella（阿夫利／柚子塩らーめん）

￥6,930（税込）

突然の雨にも、日傘としても使える晴雨兼用傘。軽量でコンパクトなので、持ち歩きにも便利です。外側だけでなく、内側にも柚子塩らーめんがプリントされています。

柚子塩らーめんクッション<

￥3,000（税込）

ふわふわ＆もちもちの触り心地がクセになるクッション。本物そっくりのビジュアルは、見ているだけでお腹が空いてきそう。

AFURI 有楽町

住所：東京都千代田区有楽町２丁目９−１ ルミネストリート AFURI有楽町

営業時間：11:00～23:00（LO22:30）