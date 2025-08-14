助かる！丸の内で「食後に眠くならないお弁当」販売開始
お昼を食べたあとの午後の仕事って、どうしても眠くなりやすいですよね…。そんな悩みを解消してくれる、血糖値を意識したお弁当が丸ビルの地下1階「マルチカ」で販売されているのをご存じですか？ 丸の内ワーカー必見です！
血糖値を意識した眠くなりにくいお弁当
仕事のパフォーマンスを支える食事提案を行う人気デリ「Gi Deli（ジーアイデリ）」が、2025年6月2日（月）から丸ビル地下1階「マルチカ」に出店しています。
本店舗は、銀座5丁目の路面店で多くのビジネスパーソンを中心に支持されてきたGi Deliのコンセプトを継承しつつ、丸ビル限定のお弁当ラインナップを展開。
“血糖値を意識した食習慣”を提案する、管理栄養士監修のメニュー設計で、白砂糖不使用・高たんぱく・食物繊維豊富な金芽ロウカット玄米を使用。血糖値が上がりにくいことで食後に眠くなりにくい設計で、午後の集中力もサポートするお弁当となっています。
Gi Deli（ジーアイデリ） 丸ビルマルチカ店
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル地下1階「マルチカ」内
販売形態：テイクアウト専用（常設店舗）
販売時間：11:00〜14:00
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。