8月25日発売

ピザハットに「月見ピザ」が今年も！ 黒豚＆マヨチキの2種でうまそー！

2025年08月22日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ピザハットは8月25日から10月26日までの期間限定で、2種類の月見ピザを発売します。

　新商品の「黒豚月見ピザ」と、昨年即完売した「マヨチキ月見ピザ」をラインアップします。

▲黒豚月見ピザ
　Sサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円
　Mサイズ 持ち帰り2230円／配達3190円
　Lサイズ 持ち帰り3150円／配達4500円

　7月に販売開始した「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」に、とろ～り半熟風たまごをトッピングして“月見仕様”にパワーアップした商品。

　ガーリックやピーマンに、モッツァレラチーズ・ゴーダチーズの2種類のチーズを重ねており、別添のきざみ海苔を仕上げにかけて味わいます。

▲マヨチキ月見ピザ
　Sサイズ 持ち帰り1630円／配達2330円
　Mサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円
　Lサイズ 持ち帰り2750円／配達3930円

　照り焼きチキンにコーンと特製マヨソースを合わせ、半熟風たまごをのせた商品です。昨年の販売時には即完売となったほどの人気メニューです。

▲月見MY BOX 黒豚　持ち帰り1190円／配達1500円
　月見MY BOX マヨチキ　持ち帰り1090円／配達1400円

　月見ピザを1人でも味わえるセットも用意されます。Pサイズピザに、フライドポテトとチキンナゲット2ピースが付きます。

即完売した人気ピザが復活！

　秋の訪れを感じられる月見ピザは、シェアしても1人で楽しんでも満足度の高い内容です。特に、昨年即完売した「マヨチキ月見ピザ」が再登場するのはうれしいポイント。昨年食べ逃した人は、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

