ピザハットに「月見ピザ」が今年も！ 黒豚＆マヨチキの2種でうまそー！

ピザハットは8月25日から10月26日までの期間限定で、2種類の月見ピザを発売します。
新商品の「黒豚月見ピザ」と、昨年即完売した「マヨチキ月見ピザ」をラインアップします。
▲黒豚月見ピザ
Sサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円
Mサイズ 持ち帰り2230円／配達3190円
Lサイズ 持ち帰り3150円／配達4500円
7月に販売開始した「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」に、とろ～り半熟風たまごをトッピングして“月見仕様”にパワーアップした商品。
ガーリックやピーマンに、モッツァレラチーズ・ゴーダチーズの2種類のチーズを重ねており、別添のきざみ海苔を仕上げにかけて味わいます。
▲マヨチキ月見ピザ
Sサイズ 持ち帰り1630円／配達2330円
Mサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円
Lサイズ 持ち帰り2750円／配達3930円
照り焼きチキンにコーンと特製マヨソースを合わせ、半熟風たまごをのせた商品です。昨年の販売時には即完売となったほどの人気メニューです。
▲月見MY BOX 黒豚 持ち帰り1190円／配達1500円
月見MY BOX マヨチキ 持ち帰り1090円／配達1400円
月見ピザを1人でも味わえるセットも用意されます。Pサイズピザに、フライドポテトとチキンナゲット2ピースが付きます。
即完売した人気ピザが復活！
秋の訪れを感じられる月見ピザは、シェアしても1人で楽しんでも満足度の高い内容です。特に、昨年即完売した「マヨチキ月見ピザ」が再登場するのはうれしいポイント。昨年食べ逃した人は、この機会をお見逃しなく！
※価格は税込み表記です。