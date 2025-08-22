神発想！井村屋「ひとりピザ」を冷凍で発売、中華まんの技術を活かした

井村屋は「mini PIZZAベーコン＆チーズ」（2コ入り・オープン価格）を9月1日より全国で発売する。

手軽なのに本格派！具材とチーズがたっぷりのピザが登場

井村屋から、一人分にちょうどいいサイズの冷凍ピザが登場。

肉まん・あんまんで培った包あん技術を活用し、具材感とチーズ感のあるミニサイズのピザとして開発した「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」は、もっちりとした二段発酵生地で、ベーコン・豚肉の旨みと3種のチーズを包み込んだ、アメリカンタイプのピザをイメージした冷凍ピザ。

焼きたての香ばしさやとろけるチーズの食感を、電子レンジ調理で手軽に味わえる。

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

【商品特徴】

（1）ごろっと食感を楽しめる旨みと風味にこだわった具材

角切りの豚肉にセージやナツメグ、にんにくなどの香辛料で下味をつけ、ダイス状のベーコンと合わせた。イタリア産トマトペーストを使用した濃厚なピザソースがお肉の旨みと調和し、深みのある味わいと食べ応えのある具材感を楽しめる。具材は全体重量の約45％を占め、ひとくちごとにしっかりと具材の味わいを感じられるという。

（2）とろ～りとろける！こだわりの3種のチーズ

伸びのあるモッツァレラと旨みのあるゴーダの2種のシュレッドチーズに加え、カマンベールチーズパウダーを合わせた3種のチーズを使用。ベーコン・豚肉に負けないチーズの伸びと旨みをバランスよく感じられる。

（3）米粉を配合し、もっちりとした食感と香ばしい風味が特長の本格生地

生地には、井村屋が肉まん・あんまんで培ってきた独自の製造技術である「二段発酵製法」を採用。小麦粉と米粉をブレンドしたこだわりの生地配合で、レンジ調理でもっちりとした食感を実現した。自社オーブンで焼き上げ、急速冷却技術でできたてのおいしさを閉じ込めているので、香ばしい香りも楽しめるそう。

（4）電子レンジで手軽にもっちり！1人分のお手軽ミニサイズ

電子レンジで子供も簡単に調理することができる。具材を包み込む形状のピザにすることでチーズや具材がこぼれにくく、チーズやソースをたっぷり味わえる。さらにカリっと仕上げるためにトースターで調理すれば、香ばしさが増して焼き立てのおいしさが楽しめるそう。

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

いろんな場面で食べられて便利！

個包装で冷凍庫から取り出してすぐに調理できるので、慌ただしい朝の食事や、夜食、小腹がすいたときなど、さまざまなシーンで活用できそうなのも嬉しい！

冷凍なのに本格的な味わいが楽しめるというから、これから冷凍庫にストックしておこうかな？

（※文中の価格はすべて税込）