任天堂は8月20日、サポート公式Xアカウントにて「オンラインプレイをより楽しくご利用いただくためのお願い」をまとめたページを紹介した。

・任天堂サポートページ

https://support.nintendo.com/jp/switch/online_play_manners/index.html

そこでは、オンラインプレイで一緒に遊ぶ相手はコンピューターではなく「生身の人間」であることを挙げ、自分がされて嫌なことはしないようにするなど、「相手への思いやりの気持ち」を忘れないようにしてほしいとプレイヤーに求めている。

背景には「Nintendo Switch 2」発売にともなうユーザー人口の増加や、人気タイトルのオンラインプレイにおけるトラブルなどがあると見られる。

対戦ゲームで熱くなるのは仕方ないことだが、乱暴な言葉や迷惑行為は相手を傷つけるだけ。もし迷惑行為をした場合はニンテンドーアカウントやNintendo Switch本体が利用停止の措置を受ける可能性があるとしている。

また、迷惑行為を受けた場合はやり返すのではなく、ブロック機能を使用したり通報機能で教えてほしいとしている。やり返すと自身のアカウントや本体が利用停止になるかもしれないので、注意しよう。

なお、このお願いに対してユーザーからは「それが当たり前なんよ」「大事なことですねえ…」「ブロック枠100じゃ足りない」など、理解を示す声が寄せられていた。

