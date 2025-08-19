任天堂は8月18日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」のくわしい情報をお届けする番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を、8月19日22時より放送すると告知した。放送時間は約45分間と長尺だ。

番組は任天堂公式YouTubeチャンネルのほか、スマホアプリ「Nintendo Today!」でも放送する。プレゼンターは、ディレクターの桜井 政博氏がつとめるという。

本作は、2003年にゲームキューブ用ソフトとして発売された「カービィのエアライド」の流れをくむ完全新作。2025年4月に配信した「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2」のサプライズ発表以来の新情報で、ついにゲーム画面が公開されるという。

公式X（Twitter）も開設され、今後はそちらで新情報を公開していく。桜井氏いわく、「私のアカウントより多くの情報が出てくると思いますよ。中のひと、がんばって!! 追伸：中のひとは任天堂のひとです」とのこと。

この発表にユーザーは「この日を待っていた」「発売日来るか？」「圧倒的感謝！」「45分もいいんですか！バナンザ17分でしたよ!?」と大盛り上がり。「じつは2026年に延期になりまして…ま、ウソなんですけどね」と、過去の桜井氏の発言をネタにした「言いそうなこと」を予想する大喜利も見られた。

ついに明かされる新作情報。「星のカービィ」ファンも、「桜井政博のゲーム作るには」ファンも、大注目のダイレクトとなりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：未定

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年予定

価格：未定

CERO：審査予定

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.