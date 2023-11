セガは11月6日、東京都内にて「Football Manager 2024」発表会を実施した。発表会にはゲストとして、元サッカー日本代表の槙野智章さんと、サッカー好きのお笑いコンビの東京ホテイソンが登場。11月7日に発売となる話題作「Football Manager 2024(以下「FM24」)」を体験し、そのリアルすぎる出来栄えを絶賛した模様をレポートする。

「Football Manager(フットボールマネージャー)」は、セガと英Sports Interactiveによるサッカー監督シミュレーションゲーム。プレイヤーは50以上のサッカーの主要国から全権監督となるサッカークラブを選び、チームをさらなる高みへと押し上げていくことになる。

シリーズの人気は凄まじく、2004年に発売された初代作から「FM24」までで10作を数え、ワールドワイドでのシリーズ通算売り上げは3000万本となっている。今作からはゲーム中のテキストが正式に日本語対応となり、さらに明治安田生命J1リーグ、J2リーグ、J3リーグの全60クラブがゲーム内に登場するのも注目のポイントだ。

まずは槙野さんが監督、東京ホテイソンの2人がコーチとなって、「FM24」のゲームプレイを体験することに。選ばれたのは「世界有数のスターを有してそれをマネジメントできる監督がいるチーム」(槙野さん)という強豪・マンチェスター・シティFCだ。

数十項目にも及ぶ細かすぎる選手パラメーターや、欧州サッカーでの最新ポジションが導入されていることに驚きの表情を見せたゲスト陣。契約年数や金額までが表示されていることに気づいた槙野さんは「スカウトマンが次に取る選手の参考にできるレベル」だと舌を巻いた。

フォーメーションやシステムもこと細かに設定できることを受け、槙野さんは現在世界的に主流であるという“偽サイドバック”を採用するとキックオフ。前半がスコアレスで終わったものの、ハーフタイム中のロッカールームではポジティブに“喜び”の気持ちを伝えると、選手のやる気が向上する一幕もあった。

後半が始まると槙野さんはフォーメーションや選手の交代を指示。するとその采配がズバリ的中して、ボールがゴールネットを揺らす! 監督が「もっとできる」とピッチ横から激を飛ばすとまたも得点を追加。

さらにロスタイムでのダメ押し点が決まり、3-0でマンチェスター・シティFCが勝利。槙野さんが理想とする“攻めのサッカー”がゲーム中で見事に証明されることとなった。

ゲーム体験を踏まえて、どんな監督を目指すのかを問われた槙野さんは「攻撃的なサッカー!!」だと即答。「攻撃は最大の防御。相手にリアクションするのではなく、自分たちの良さを出すためのアクションをして、1点取られたら2点、3点を取り返すような前に出る仕掛けをやっていきたい」と熱弁を振るった。

最後にゲスト陣は「これでサッカーを勉強して観戦時の楽しみにもなる」(たけるさん)、「このゲームで勝ち続けたら監督になれるのでは」(ショーゴさん)、「監督になることが次の目標だし、このゲームを通して自分が対戦するであろうチームをシミュレーションしていきたい」(槙野さん)とのコメントで発表会を締めくくった。

【ゲーム情報】

タイトル名:Football Manager 2024

対応機種:PC(Steam/Epic/Windows)/ Mac

配信日:配信中(2023年11月7日)

価格:5990円

タイトル名:Football Manager 2024 Console

対応機種:PlayStation 5/Xbox Series X|S

配信日:デジタル版 配信中(2023年11月7日)/PS5パッケージ版(2024年1月12 日発売予定)

価格:5990円

タイトル名:Football Manager 2024 Touch

対応機種:Nintendo Switch

配信日:デジタル版 配信中(2023年11月7日)/Nintendo Switchパッケージ版(2024年1月12 日発売予定)

価格:4990円

タイトル名:Football Manager 2024 Touch

プラットフォーム:Apple Arcade(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

対応機種:Apple Arcadeに対応しているiPhone、iPad、Apple TV、Mac

配信日:配信中(2023年11月7日)

価格:Apple Arcade利用料(月額600円)

タイトル名:Football Manager 2024 Mobile

対応機種:Netflix(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

配信日:配信中(2023年11月7日)

ジャンル:サッカークラブ経営シミュレーション

発売・販売:セガ

プレイ人数:1人

