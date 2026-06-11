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荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第976回

黒猫は赤で撮れ！ α7C IIと最新iPhoneで暴く、性格が真逆すぎる兄弟猫のリアルな日常

2026年06月11日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

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うちにやってきて約1ヵ月の頃。棚の上でくつろいでるあめ（黒猫）とテトラ（キジトラ）。2026年1月 ソニー α7C II

　我が家に2匹の子猫がやってきて約半年。黒い方があめ、キジトラの方がテトラ。冒頭写真はやってきて1ヵ月後の1月17日、次の写真はその4ヵ月後となる5月21日。大きくなったのやら、なってないのやら。うちにきた時点でもうそれなりに育っていたので、大して変わっていないのかもしれない。

うちにやってきて5ヵ月たったころ。仲良く寝てるのはいいんだが、あめの下半身がめちゃはみでてるのがいじらしい。落ちそう。2026年5月 ソニー α7C II

　この2匹、戦ったりもするけど、兄弟であるから（ただし、多頭崩壊系の場所で保護されたので、ほんとに兄弟かはわからない）仲はいいのである。

キャットタワー最上階の座を巡って争う2匹。たまにこんな喧嘩もするが。2026年1月 ソニー α7C II

2匹でなかよく腕組んでるんだが、テトラはまだ人が近づくと睨み顔になったりする。2026年3月 アップル iPhone 17 Pro

黒猫は「赤」と「暗がり」が映える！
甘えん坊で撮りやすい「あめ」

　当然、ことあるごとに写真を撮っちゃうわけだが、気がつくとあめの写真がやたら多い。そもそもあめの方がアクティブに動き回るから、つい撮りたくなるってのはあるのだが、黒猫には赤が似合うとか。

黒猫は赤い布に映えるので、黒猫飼いの方は赤をうまく使うべし。2026年1月 ソニー α7C II

　暗いところで、クワっと目を見開くと黒に黄色が映えるとか。

使わなくなった撮影用背景紙を丸めてトンネルを作ったら、2匹とも入って遊ぶようになってくれたのである。トンネルの中は暗いので目がくりっとして目立つのがいい。2026年5月 アップル iPhone 17 Pro

　そういう黒猫ならではのフォトジェニックさだけじゃない。つまるところ、飼い主になれてゴロゴロしてくれるかどうかなのだ。

両前足が可愛かったのでつい。2026年5月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　最近は、自分から積極的に飼い主にすりすりするようになってきてくれた。

ソファにもたれて座ってると肩口に寄ってくるので左手で撫でながら右手で撮ったの図。こういう無茶な姿勢の時はスマホがいい。2026年6月 アップル iPhone 17 Pro

　こんな感じで、あめはカメラを持って近づいても意に介さないので撮りやすいのである。

カメラも手も苦手な「家庭内地域猫」
警戒心MAXな「テトラ」の攻略法

　対してテトラは「家庭内地域猫」と呼ばれてるくらい、ご飯は食べにくるけれども、人に対する警戒心がすごく強くて、いまだに飼い主が近づいても逃げようとする。面白いポーズをしてるってんで、カメラを持って撮ろうとするとこっちを気にしてやめちゃうのだ。

　カメラを構えると警戒するので、そっと望遠で撮るしかないくらいで、手で撫でると身体がこわばるので、刷毛を使うレベル（これはこれで気持ちよいらしい）。

手で撫でると身体が警戒するけど、刷毛だといいらしい。気持ちよさそうにしてる。ネコを撫でるのに刷毛オススメ。2026年5月 アップル iPhone 17 Pro

　ここで無理してもしょうがないので、適度に甘やかしながらなれるのを待ってるわけであるが、一緒にやってきた兄妹猫（推定）でも性格が全然違うのだなあ、小さな頃過酷な環境にいたのがまだ抜け切れてないのだなあと思ったりしてる。

　いつか慣れる日がくるのか。そんなことを心配しながら夏がくるのである。

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筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

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