黒猫は赤で撮れ！ α7C IIと最新iPhoneで暴く、性格が真逆すぎる兄弟猫のリアルな日常

我が家に2匹の子猫がやってきて約半年。黒い方があめ、キジトラの方がテトラ。冒頭写真はやってきて1ヵ月後の1月17日、次の写真はその4ヵ月後となる5月21日。大きくなったのやら、なってないのやら。うちにきた時点でもうそれなりに育っていたので、大して変わっていないのかもしれない。

この2匹、戦ったりもするけど、兄弟であるから（ただし、多頭崩壊系の場所で保護されたので、ほんとに兄弟かはわからない）仲はいいのである。

黒猫は「赤」と「暗がり」が映える！

甘えん坊で撮りやすい「あめ」

当然、ことあるごとに写真を撮っちゃうわけだが、気がつくとあめの写真がやたら多い。そもそもあめの方がアクティブに動き回るから、つい撮りたくなるってのはあるのだが、黒猫には赤が似合うとか。

暗いところで、クワっと目を見開くと黒に黄色が映えるとか。

そういう黒猫ならではのフォトジェニックさだけじゃない。つまるところ、飼い主になれてゴロゴロしてくれるかどうかなのだ。

最近は、自分から積極的に飼い主にすりすりするようになってきてくれた。

こんな感じで、あめはカメラを持って近づいても意に介さないので撮りやすいのである。

カメラも手も苦手な「家庭内地域猫」

警戒心MAXな「テトラ」の攻略法

対してテトラは「家庭内地域猫」と呼ばれてるくらい、ご飯は食べにくるけれども、人に対する警戒心がすごく強くて、いまだに飼い主が近づいても逃げようとする。面白いポーズをしてるってんで、カメラを持って撮ろうとするとこっちを気にしてやめちゃうのだ。

カメラを構えると警戒するので、そっと望遠で撮るしかないくらいで、手で撫でると身体がこわばるので、刷毛を使うレベル（これはこれで気持ちよいらしい）。

ここで無理してもしょうがないので、適度に甘やかしながらなれるのを待ってるわけであるが、一緒にやってきた兄妹猫（推定）でも性格が全然違うのだなあ、小さな頃過酷な環境にいたのがまだ抜け切れてないのだなあと思ったりしてる。

いつか慣れる日がくるのか。そんなことを心配しながら夏がくるのである。

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