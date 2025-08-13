旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第109回
【船内レポ】晴海に豪華客船が帰ってきた！ MITSUI OCEAN FUJI の中はどうなってるの？
2025年08月13日 07時30分更新
東京の海に、優雅な白い船影が戻ってきました。
8月7日、商船三井の新しいクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI」が、リニューアルオープンした東京港・晴海客船ターミナルへ初入港。閉館から約2年、再び都心で豪華客船を迎えられる日がやってきたのです。
●いざ船内へ！海に浮かぶ極上スイートを探検
イベントではMITSUI OCEAN FUJIの船内見学会も開催され、筆者も船内をチェックしてきました。
MITSUI OCEAN FUJIは、商船三井クルーズが運航しているクルーズ客船。全長198.15m、全幅25.60m、総トン数3万2477トンで、中型のラグジュアリークラスに位置づけられています。2009年に竣工され、シーボーン・クルーズ・ラインの「シーボーン・オデッセイ」として運用されたあと、商船三井クルーズが購入し、MITSUI OCEAN FUJIとして改装。2024年12月よりMITSUI OCEAN FUJIとして、クルーズを開始しています。
客室は全室スイートで、全部で7種類のタイプがあります。いちばん部屋数の多い（167室）スタンダードタイプとなる「ベランダスイート」は、26.4～30.2平方メートルの広さ。名前のとおり、専用のベランダがついており、室外で海を見ながらのんびりと過ごせます。
ツインベッドもしくはクイーン使用のベッドにアレンジ可能で、広々としたクローゼットもあり、さらにバスルームは日本の客船らしくバスタブ付き。日本人にはうれしいポイントですね。料金は、11月の博多発着 済州島クルーズ（3日間）で18万2000円／1人〜（1室2名）となっています。
●オーシャンスイートにはお風呂が2つ！
2室しかない最上位の「MITSUI OCEANスイート」は、リビングとダイニング、寝室などあわせて82.4平方メートルの広さ。こちらはバスルームのバスタブだけでなく、海側にはガラス張りのエンクローズドソラリウムバスを設置。大海原を見ながらお風呂に浸かれる、実に贅沢なつくりです。
この連載の記事
-
第108回
トピックス超巨大！ ジャンボ貨物機の中はまるで秘密基地でした
-
第107回
トピックス【注意点は？】ジャングリア沖縄に行く前に知っておきたいこと
-
第106回
トピックス安っ！韓国ツアーがホテル付きで1万円台 まだ間に合う夏の海外旅行先は？
-
第105回
トピックス【食べ放題】海外で食事に困ったら"火鍋屋"に行け
-
第104回
トピックス【2025年版】飛行機内へのバッテリー持ち込みのルール、確認した？✈️
-
第103回
トピックスたった2ユーロでパリの中心部へ！“新料金制度”を現地で使ってみた【2025年最新】
-
第102回
トピックス【超快適】ANAの"個室型"ビジネスクラスシート「THE Room FX」座ってみた！✈️
-
第101回
トピックス食べ放題400円!? 円安時代に破格のお得グルメ見つけた
-
第100回
トピックス人生で一度は踏みたい道 ──それはルート66かもしれない🇺🇸
-
第99回
デジカメ旅撮りガチ勢に捧ぐ。Insta360 Ace Pro 2の“静かな革命”を見逃すな！
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックス夏旅行に備えよう！旅人の“ガチ推し”グッズ5選
-
トピックス【食べ放題】海外で食事に困ったら"火鍋屋"に行け