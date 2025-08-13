このページの本文へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第109回

【船内レポ】晴海に豪華客船が帰ってきた！ MITSUI OCEAN FUJI の中はどうなってるの？

2025年08月13日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

晴海客船ターミナルにリニューアル後初となるクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI」が入港

　東京の海に、優雅な白い船影が戻ってきました。

　8月7日、商船三井の新しいクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI」が、リニューアルオープンした東京港・晴海客船ターミナルへ初入港。閉館から約2年、再び都心で豪華客船を迎えられる日がやってきたのです。

●いざ船内へ！海に浮かぶ極上スイートを探検

　イベントではMITSUI OCEAN FUJIの船内見学会も開催され、筆者も船内をチェックしてきました。

　MITSUI OCEAN FUJIは、商船三井クルーズが運航しているクルーズ客船。全長198.15m、全幅25.60m、総トン数3万2477トンで、中型のラグジュアリークラスに位置づけられています。2009年に竣工され、シーボーン・クルーズ・ラインの「シーボーン・オデッセイ」として運用されたあと、商船三井クルーズが購入し、MITSUI OCEAN FUJIとして改装。2024年12月よりMITSUI OCEAN FUJIとして、クルーズを開始しています。

中型のラグジュアリークラスですが、それでもデカい！

　客室は全室スイートで、全部で7種類のタイプがあります。いちばん部屋数の多い（167室）スタンダードタイプとなる「ベランダスイート」は、26.4～30.2平方メートルの広さ。名前のとおり、専用のベランダがついており、室外で海を見ながらのんびりと過ごせます。

　ツインベッドもしくはクイーン使用のベッドにアレンジ可能で、広々としたクローゼットもあり、さらにバスルームは日本の客船らしくバスタブ付き。日本人にはうれしいポイントですね。料金は、11月の博多発着 済州島クルーズ（3日間）で18万2000円／1人〜（1室2名）となっています。

こちらはスタンダードタイプの「ベランダスイート」

ベランダスイートのリビングエリアにはソファーもあり、ウェルカムドリンクとしてスパークリングワインの提供も

ベランダスイート専用のベランダスペース

ケトルなども用意されており、過ごしやすくなっています

広々としたクローゼット

日本人にはうれしい、全室バスタブ付き

ベッドサイドにはType-AとType-Cの充電用ポート

●オーシャンスイートにはお風呂が2つ！

　2室しかない最上位の「MITSUI OCEANスイート」は、リビングとダイニング、寝室などあわせて82.4平方メートルの広さ。こちらはバスルームのバスタブだけでなく、海側にはガラス張りのエンクローズドソラリウムバスを設置。大海原を見ながらお風呂に浸かれる、実に贅沢なつくりです。

最上位タイプの「MITSUI OCEANスイート」

