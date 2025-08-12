【明日】「モンハンワイルズ」エンドコンテンツ拡張を含むアップデート 8月13日9時頃～11時半まで
2025年08月12日 11時10分更新
カプコンより発売中の「モンスターハンターワイルズ」において、8月13日8時50分～11時30分にかけてメンテナンスが実施される。
これはVer.1.021アップデートの配信にともなうもので、「新たな高難易度クエスト群の追加」「ランダムで複合スキルが付与される新たな護石の追加（上記クエスト報酬）」「武器バランスの調整」などが含まれる。
期間中はオンライン接続した状態のプレイができないので、注意しよう。
【メンテナンスのお知らせ】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) August 8, 2025
アップデートVer1.021の配信およびメンテナンスを予定しています。
アップデートメンテナンス中はオンライン接続した状態でのゲームプレイが出来なくなりますのでご了承ください。… pic.twitter.com/eVMTVFNDk3
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう