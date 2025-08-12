カプコンより発売中の「モンスターハンターワイルズ」において、8月13日8時50分～11時30分にかけてメンテナンスが実施される。

これはVer.1.021アップデートの配信にともなうもので、「新たな高難易度クエスト群の追加」「ランダムで複合スキルが付与される新たな護石の追加（上記クエスト報酬）」「武器バランスの調整」などが含まれる。

期間中はオンライン接続した状態のプレイができないので、注意しよう。

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。