ハッピーセット「ポケモン」15〜17日は3個まで ポケモンカード配布なし

日本マクドナルドは8月14日、ハッピーセット「ポケモン」について、8月15日から17日までの3日間、購入制限を実施すると発表した。先日のポケモンカードキャンペーンで発生した混乱を受け、顧客や従業員への影響を考慮した措置だとしている。

週末3日間限定、1グループ1会計3セットまで

同社は、8月15日より全5種類のおもちゃが付属するハッピーセット「ポケモン」を予定通り発売する。しかし、多くの利用者に商品が行き渡るよう、15日から17日の3日間は1グループ1会計につき3セットまでと購入数を制限する。4セット以上の注文は断るとしており、モバイルオーダーやマックデリバリーサービスにおいても同様の上限が設定される。

今回の購入制限は、前回のポケモンカードキャンペーンで多くの顧客に不便をかけ、店舗クルーにも多大な迷惑がかかったことを受けての決定だ。同社は「このたびの購入制限により、日頃よりお子さまやお孫さま、ご友人とのお食事を楽しみにされているお客様にご不便をおかけしてしまうことを大変心苦しく思っております」とコメント。なお、この期間中、ポケモンカードの配布はない。

同社は、ハッピーセットの転売目的での購入や購入した食品の不適切な取り扱い、放置・廃棄を容認しない姿勢を明確にしており、ルールやマナーを守れない利用者の購入は断るとしている。あわせて、クルーへの行き過ぎた要求や店内の無断撮影といった迷惑行為はやめるよう、重ねて呼びかけた。店舗への在庫確認などの電話は控えるよう求めている。