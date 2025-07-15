「ポケモンプレゼンツ」7月22日22時より配信
2025年07月15日 18時35分更新
ポケモンは公式X（Twitter）で7月15日、ポケモン公式YouTubeチャンネルやその他SNSにて「Pokémon Presents」を配信すると告知した。日時は2025年7月22日22時からとなる。
「ポケットモンスター」シリーズの最新情報を公開する本番組。10月16日に発売する「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」や、開発中のタイトル「Pokémon Champions」、過去シリーズのリメイクや完全新作などの発表に期待が寄せられている。
また、豪華メンバーによる公式ミラー配信も決定。ガーリィレコードチャンネル 、k4senさん、笹木咲さん、はじめしゃちょーさん、リゼ・ヘルエスタさんのYouTubeチャンネルでも同時に楽しめるという。
視聴ページのオープンは、当日の21時になる模様。公式Xなどの情報をよくチェックしておこう。
7月22日（火）に配信される「Pokémon Presents」は、同日21時から視聴ページがオープンするよ。— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) July 15, 2025
ピカチュウが何やら準備しているみたい……？
続報をお楽しみに！#ポケモンプレゼンツpic.twitter.com/9CJWjwvL2W
・告知ページ
https://www.pokemon.co.jp/info/2025/07/250715_cm01.html
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