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「ポケモンプレゼンツ」7月22日22時より配信

2025年07月15日 18時35分更新

文● Zenon／ASCII

　ポケモンは公式X（Twitter）で7月15日、ポケモン公式YouTubeチャンネルやその他SNSにて「Pokémon Presents」を配信すると告知した。日時は2025年7月22日22時からとなる。

　「ポケットモンスター」シリーズの最新情報を公開する本番組。10月16日に発売する「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」や、開発中のタイトル「Pokémon Champions」、過去シリーズのリメイク完全新作などの発表に期待が寄せられている。

　また、豪華メンバーによる公式ミラー配信も決定。ガーリィレコードチャンネル 、k4senさん、笹木咲さん、はじめしゃちょーさん、リゼ・ヘルエスタさんのYouTubeチャンネルでも同時に楽しめるという。

　視聴ページのオープンは、当日の21時になる模様。公式Xなどの情報をよくチェックしておこう。

・告知ページ
https://www.pokemon.co.jp/info/2025/07/250715_cm01.html

 

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