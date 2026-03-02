12周年アップデートやゲームの最新情報をお届け！
3月10日でサービス開始から12周年！『グランブルーファンタジー』の特別生放送が3月7日18時より配信決定
Cygamesは3月2日、iOS／Android／AndApp／ブラウザ（Mobage／GREE／DMM／Yahoo! JAPAN）で配信中のRPG『グランブルーファンタジー』について、2026年3月10日に12周年を迎えることを記念して、特別生放送「12周年直前生放送！グラブルアニバーサリーSP」を実施すると発表。実施日時は、2026年3月7日18時より。
当日は豪華ゲストを迎え、12周年アップデート情報やゲームの最新情報、今後の展開など盛りだくさんの内容を紹介予定。ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
●配信媒体
グランブルーファンタジー公式YouTube
https://www.youtube.com/live/gworzs5B6UA
●出演者情報
https://granbluefantasy.jp/pages/?p=65647
【ゲーム情報】
タイトル：グランブルーファンタジー
ジャンル：RPG
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS／Android／AndApp／ブラウザ（Mobage／GREE／DMM／Yahoo! JAPAN）
配信日：配信中（2014年3月10日）
価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）
※iOS版、Google Play版、AndApp版のご利用にあたっては「Mobage」への会員登録が必要です
※ブラウザ版のご利用にあたっては「Mobage」「GREE」「DMM」「Yahoo! JAPAN」のいずれかへの会員登録が必要です
*iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
*AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
*AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
*MobageおよびAndAppは、ディー・エヌ・エーの商標または登録商標です。
*GREEは、グリーの登録商標です。
*DMMは、DMM.comの登録商標です。
© Cygames, Inc.