Cygamesは3月2日、iOS／Android／AndApp／ブラウザ（Mobage／GREE／DMM／Yahoo! JAPAN）で配信中のRPG『グランブルーファンタジー』について、2026年3月10日に12周年を迎えることを記念して、特別生放送「12周年直前生放送！グラブルアニバーサリーSP」を実施すると発表。実施日時は、2026年3月7日18時より。

当日は豪華ゲストを迎え、12周年アップデート情報やゲームの最新情報、今後の展開など盛りだくさんの内容を紹介予定。ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

●配信媒体

グランブルーファンタジー公式YouTube

https://www.youtube.com/live/gworzs5B6UA

●出演者情報

https://granbluefantasy.jp/pages/?p=65647

【ゲーム情報】

タイトル：グランブルーファンタジー

ジャンル：RPG

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS／Android／AndApp／ブラウザ（Mobage／GREE／DMM／Yahoo! JAPAN）

配信日：配信中（2014年3月10日）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

※iOS版、Google Play版、AndApp版のご利用にあたっては「Mobage」への会員登録が必要です

※ブラウザ版のご利用にあたっては「Mobage」「GREE」「DMM」「Yahoo! JAPAN」のいずれかへの会員登録が必要です

*iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

*AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

*AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

*MobageおよびAndAppは、ディー・エヌ・エーの商標または登録商標です。

*GREEは、グリーの登録商標です。

*DMMは、DMM.comの登録商標です。

© Cygames, Inc.