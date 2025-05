SHIFT UPが開発し、ソニー・インタラクティブエンタテインメントよりPlayStation 5版が発売中のアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」。そのPC版が2025年6月12日に発売すると発表された。

PC版では、NVIDIA DLSS 4およびAMD FSR 3のアップスケーリングとフレームレートの解除に対応。より美麗なグラフィックと滑らかなアクションバトルを楽しめるようになる。

解像度は21:9のウルトラワイドおよび32:9のスーパーウルトラワイドにも対応するほか、PC版でもDualSense ワイヤレスコントローラーを接続することで、ハプティックフィードバックとアダプティブトリガー機能による臨場感あふれる体験を実現。キーカスタイマイズも可能なので、お好みの環境でプレイしよう。

PS5版ユーザーにも朗報だ。新たなボスチャレンジ「マンの試練」と、25種類の新ナノスーツが無料アップデートで実装される。すでにクリア済みのプレイヤーも、久しぶりに起動してみてはいかがだろうか。

詳しくは以下のPlayStationブログの記事を参照してほしい。

●PC版『Stellar Blade』が6月12日(木)発売決定!追加コンテンツやPC版ならではの機能、システム要件をチェックしよう!

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/16/20250516-stellarblade/

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5/PC

発売日:

PS5版:発売中(2024年4月26日)

PC版:2025年6月12日予定

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)