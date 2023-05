Private Division(Take-Two Interactive Software)は5月10日、「ポケットモンスター」シリーズの開発元として知られるゲームフリークとのパブリッシングパートナーシップ契約を結んだと発表。

ゲームフリークが開発中の新規IPであるアクションアドベンチャー『Project Bloom』をパブリッシュするという。

なお『Project Bloom』は開発の初期段階であり、発売は2025年4月から2026年3月を目指しているとのこと。詳細は今後Private Divisionとゲームフリークから公開予定。続報に期待しよう。

●ゲームフリークディレクター 古島康太氏 コメント 「これまでのゲームフリーク作品とはトーンの異なる新規IPを制作できることにとても興奮しています。 Private Divisionは、本タイトル開発当初から一緒に仕事をしたいと考えていたパブリッシャーでした。実績とグローバルな専門知識を備えたPrivate Divisionと協力できるということで、新しいアクションアドベンチャーゲームの制作に自信を持って臨むことができています。 今後、皆様に本タイトルの情報をお伝えしていくことを楽しみにしております。」

●Take-Two Interactiveチーフストラテジーオフィサー

兼Private Division代表Michael Worosz氏 コメント 「過去30年以上にわたってゲームフリークよりもアイコニックなヒット作をリリースしているスタジオを見つけることは困難でしょう。 私たちはゲームフリークのポテンシャルを引き出す手伝いをする準備ができています。ダイナミックな新規IPを市場に提供するため、この並外れた才能と実績のあるチームと手を取り合うパブリッシャーとなれることを光栄に思っています。」

【ゲーム情報】

タイトル:Project Bloom

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:Private Division

開発:ゲームフリーク

プラットフォーム:未定

発売日:2025年4月~2026年3月予定

価格:未定