飛行機もサブスク時代！ 欧州周遊が格安で叶う神サービス「All You Can Fly」とは✈️

動画や音楽など、特定の料金を払えばサービスが使い放題になる"サブスク"。いまやさまざまなサービスで導入されているサブスクですが、実は、フライトチケットにも“サブスク”を導入している航空会社があるのをご存じでしょうか?

その航空会社は、ハンガリーのLCC「ウィズエアー(Wizz Air)」。特定の料金を支払うことで、同社の路線が乗り放題となるサービス「All You Can Fly」を提供しています。

●驚きの"放題"プラン! 年間約9.8万円で欧州中を飛び回れる!?

「All You Can Fly」を利用するには、まず年間利用料を支払います。料金は599ユーロ(約9万8000円)となっています。ただしこの料金だけで乗れるわけではなく、1搭乗ごとに9.99ユーロ(約1640円)が必要となります。

これがどれくらいオトクかというと、Wizz Airの料金は距離などでも変わってきますが、フライト数日前だと1万円台から2万円台半ば。5回も乗れば元はじゅうぶんに取れる計算ですし、もちろん乗れば乗るほどオトク。単価は格安長距離バスよりも下がってくるほどです。

ちなみに運賃には、座席の下に収まる身の回り品1点(最大サイズ40 x 30 x 20 cm)のみが含まれていて、頭上の荷物棚を使う持ち込み手荷物や、受託手荷物は含まれておらず別料金。座席指定も別料金となります。

●対象エリアは欧州〜中東まで! 乗れる路線は?

Wizz AirはLCCとはいえネットワークは豊富で、現在は約780路線、53ヵ国に就航しています。ハンガリーの航空会社ということで、おもに欧州エリアに就航していますが、北アフリカや中東の各都市、そして地中海や大西洋の離島路線などもあります(イタリア国内線及びイスラエル路線は現状対象外)。

飛行機や空港好きの旅人としては、乗り放題のしがいがあるサービスといえます。自分も東欧や中東は訪問したことのない国や都市、空港が沢山あるのでAll You Can Flyでチャレンジしたいところです。

● フル活用にはコツあり! 予約条件は要チェック

ただしAll You Can Fly利用時の予約は、出発時刻の3日前(72時間前)から3時間前までなので、事前に予約をして予定を立てて使うのにはやや不向きです。また便があれば予約できるわけではなく、All You Can Fly用に提供している座席数が決まっているようで、利用したい日に便があっても、チケットが抑えられないケースもあります。

そのため、あらかじめしっかりと予定を立てておく旅行向けではなく、欧州在住の人や数週間・数ヶ月の旅程でヨーロッパなどを周遊する旅好き向けという感じ。この夏の長期休暇でヨーロッパ旅行を計画しているような大学生などにオススメですね。

● 使う前に確認を!ビザと自動更新に注意

注意点としては、ヨーロッパのシェンゲン協定加盟国の場合、ビザなしでの滞在日数は過去180日間の期間で最大90日間となっていること。そのため日本人の場合はビザがないと、All You Can Flyの有効期間である1年間をフルには乗り続けられません。

それとサブスクということで、1年が経過すると会員資格が自動更新となり、料金も自動支払いに。サブスクらしい落とし穴なので、もし利用して次年度が不要な場合は、期間内での解約をお忘れなく!