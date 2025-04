SNKは4月4日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向け新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」(以下、餓狼伝説 CotW)にて、本作のコラボレーション企画でスーパーバイザーを務め、自信もオリジナル楽曲を提供するアーティストの「サルバトーレ・ガナッチ」氏を、ゲームキャラクターとして登場させると発表した。

実在する人物のプレイアブル参戦は、先日の「クリスティアーノ・ロナウド」選手に続き2人目。サルバトーレ・ガナッチ氏の日本語CVは田所陽向さんが担当する。

同時に公開されたトレーラーでは、リズムに乗って戦う個性的なバトルスタイルを披露。友人である「ダック・キング」からKOFの話を聞き、インスピレーションを求めて参戦を決意した、というストーリーが公式サイトに掲載されている。

しかしX(Twitter)上では、「問題ではないが間違った一歩だ」「ファンとしてもっと出してほしいキャラは一杯いるんだが」「ロナウドの時はまぁ…って感じだったけど、2人目は話が変わってくる」「餓狼伝説はどこへ向かうのか…」など、ファンからの冷ややかな目が向けられている。開発(スポンサー?)のノリにファンが置いてけぼりを食らっている状況のようだ。

「餓狼伝説 CotW」は2025年4月24日に発売予定。さらなる続報にも注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ジョー・東」(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。