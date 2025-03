SNKは3月27日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向け新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」(以下、餓狼伝説 CotW)にて、サッカー界のレジェンドであるクリスティアーノ・ロナウド選手をプレイアブル参戦させると公式X(Twitter)で発表した。CVは声優の水中雅章さんが担当する。

公式サイトによると、参戦キャラクターとしては15人目。ファイティングスタイルは「フットボール+マーシャルアーツ」で、「オフを利用し、自分の新たなフットボールの技を磨くためサウスタウンを訪れる。フットボールで培った様々なテクニックはたとえ格闘家でも止められはしない。」と説明されている。

映像では青く光るボールを自在に操って攻撃を繰り出すロナウド。名だたるファイターたちに一歩もひけをとらない堂々たる戦いぶりだ。

現役のサッカー選手が格闘ゲーム界に参戦するのは、おそらく史上初。SNKは2022年にサウジアラビアの財団に買収されており、ロナウド選手はサウジアラビアのサッカーチームに所属しているという繋がりから、今回の参戦に繋がったのではないかと言われている。

発売まであと1ヵ月ほどと迫った「餓狼伝説 CotW」。さらなる続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。