SNKは3月24日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、世界的なDJ11名とコラボレーションすることが決定したと発表。

本作の発売日は2025年4月24日、価格はパッケ―ジ版/ダウンロード版ともに7920円だ。

餓狼伝説CotW DJコラボレーション|発表トレーラー

https://youtu.be/p-JoKg_i4q0

餓狼伝説CotW DJコラボレーションサイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/music

世界で活躍する人気DJ11名による、19曲のステージBGMを収録!

本作では、「REV IT UP」をキーフレーズに、人気DJ11名とコラボレーションし、ゲームの世界観やキャラクターをイメージしたオリジナル楽曲19曲をステージBGMとして収録。ゲームと音楽の融合により、白熱の対戦を盛り上げるという。さらに本作のJUKEBOX機能を利用すれば、プレイリストの作成や各種モードのBGMを好きな曲にカスタマイズすることも可能だ。

コラボレーションミュージックスーパーバイザーにサルバトーレ・ガナッチさんを起用!

本コラボレーションにおけるスーパーバイザーとして、独自の音楽性と世界的な影響力で知られるDJのサルバトーレ・ガナッチさんを起用。この取組みにおけるキュレーションとコーディネイトにおいて重要な役割を果たしているだけでなく、自身もオリジナル楽曲を提供している。

2025年4月24日より、収録曲を順次リリース!

本作の発売にあわせ、2025年4月24日より、主要音楽配信サイトにて収録曲を順次リリース。待望のリリース第一弾は、Alan Walkerさんの「Mind of a Warrior」。ゲーム内だけでなく、いつでも魅力的なサウンドを楽しめる。

■コラボレーションDJ

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。