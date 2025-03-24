SNKは3月24日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、世界的なDJ11名とコラボレーションすることが決定したと発表。

本作の発売日は2025年4月24日、価格はパッケ―ジ版／ダウンロード版ともに7920円だ。

餓狼伝説CotW DJコラボレーション｜発表トレーラー

https://youtu.be/p-JoKg_i4q0

餓狼伝説CotW DJコラボレーションサイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/music

世界で活躍する人気DJ11名による、19曲のステージBGMを収録！

本作では、「REV IT UP」をキーフレーズに、人気DJ11名とコラボレーションし、ゲームの世界観やキャラクターをイメージしたオリジナル楽曲19曲をステージBGMとして収録。ゲームと音楽の融合により、白熱の対戦を盛り上げるという。さらに本作のJUKEBOX機能を利用すれば、プレイリストの作成や各種モードのBGMを好きな曲にカスタマイズすることも可能だ。

コラボレーションミュージックスーパーバイザーにサルバトーレ・ガナッチさんを起用！

本コラボレーションにおけるスーパーバイザーとして、独自の音楽性と世界的な影響力で知られるDJのサルバトーレ・ガナッチさんを起用。この取組みにおけるキュレーションとコーディネイトにおいて重要な役割を果たしているだけでなく、自身もオリジナル楽曲を提供している。

2025年4月24日より、収録曲を順次リリース！

本作の発売にあわせ、2025年4月24日より、主要音楽配信サイトにて収録曲を順次リリース。待望のリリース第一弾は、Alan Walkerさんの「Mind of a Warrior」。ゲーム内だけでなく、いつでも魅力的なサウンドを楽しめる。

■コラボレーションDJ

Afrojackさん

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YouTube：https://www.youtube.com/user/AFROJACKTV

Alan Walkerさん

Instagram：https://www.instagram.com/alanwalkermusic

TikTok：https://www.tiktok.com/@alanwalkermusic

YouTube：https://www.youtube.com/@Alanwalkermusic

Alokさん

Instagram：https://www.instagram.com/alok

TikTok：https://www.tiktok.com/@alok

YouTube：https://www.youtube.com/@alok

Artbatさん

Instagram：https://www.instagram.com/artbatmusic

TikTok：https://www.tiktok.com/@artbat_ofc

YouTube：https://www.youtube.com/@ARTBAT

Butchさん

Instagram：https://www.instagram.com/cometobutch

TikTok：https://www.tiktok.com/@cometobutch

YouTube：https://www.youtube.com/@cometobutch

Lucianoさん

Instagram：https://www.instagram.com/magikluciano

TikTok：https://www.tiktok.com/@lucianocadenza

YouTube：https://www.youtube.com/@lucianocadenza

R3HABさん

Instagram：https://www.instagram.com/r3hab

TikTok：https://www.tiktok.com/@r3hab

YouTube：https://www.youtube.com/@R3HAB

Salvatore Ganacciさん

Instagram：https://www.instagram.com/salvatoreganacci

TikTok：https://www.tiktok.com/@salvatoreganacci

YouTube：https://www.youtube.com/@TheSalvatoreGanacci

Sidney Samsonさん

Instagram：https://www.instagram.com/sidneysamson

YouTube：https://www.youtube.com/@officialsidneysamson

Solomunさん

Instagram：https://www.instagram.com/solomun

YouTube：https://www.youtube.com/@SolomunOfficial

Steve Aokiさん

Instagram：https://www.instagram.com/steveaoki

X（Twitter）：https://x.com/steveaoki

YouTube：https://www.youtube.com/@SteveAoki

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

配信日：2025年4月24日予定

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1（2025年夏配信予定）

DLCキャラクター「ケン」（2025年夏配信予定）

DLCキャラクター3（2025年秋配信予定）

DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）

DLCキャラクター5（2026年初頭予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。