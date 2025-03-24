ステージBGMとしてオリジナル楽曲19曲を収録
『餓狼伝説 City of the Wolves』と世界的なDJ11名とのコラボレーションが実現！
2025年03月24日 19時45分更新
SNKは3月24日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、世界的なDJ11名とコラボレーションすることが決定したと発表。
本作の発売日は2025年4月24日、価格はパッケ―ジ版／ダウンロード版ともに7920円だ。
餓狼伝説CotW DJコラボレーション｜発表トレーラー
餓狼伝説CotW DJコラボレーションサイト
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/music
世界で活躍する人気DJ11名による、19曲のステージBGMを収録！
本作では、「REV IT UP」をキーフレーズに、人気DJ11名とコラボレーションし、ゲームの世界観やキャラクターをイメージしたオリジナル楽曲19曲をステージBGMとして収録。ゲームと音楽の融合により、白熱の対戦を盛り上げるという。さらに本作のJUKEBOX機能を利用すれば、プレイリストの作成や各種モードのBGMを好きな曲にカスタマイズすることも可能だ。
コラボレーションミュージックスーパーバイザーにサルバトーレ・ガナッチさんを起用！
本コラボレーションにおけるスーパーバイザーとして、独自の音楽性と世界的な影響力で知られるDJのサルバトーレ・ガナッチさんを起用。この取組みにおけるキュレーションとコーディネイトにおいて重要な役割を果たしているだけでなく、自身もオリジナル楽曲を提供している。
2025年4月24日より、収録曲を順次リリース！
本作の発売にあわせ、2025年4月24日より、主要音楽配信サイトにて収録曲を順次リリース。待望のリリース第一弾は、Alan Walkerさんの「Mind of a Warrior」。ゲーム内だけでなく、いつでも魅力的なサウンドを楽しめる。
■コラボレーションDJ
Afrojackさん
Instagram：https://www.instagram.com/afrojack
TikTok：https://www.tiktok.com/@afrojack
YouTube：https://www.youtube.com/user/AFROJACKTV
Alan Walkerさん
Instagram：https://www.instagram.com/alanwalkermusic
TikTok：https://www.tiktok.com/@alanwalkermusic
YouTube：https://www.youtube.com/@Alanwalkermusic
Alokさん
Instagram：https://www.instagram.com/alok
TikTok：https://www.tiktok.com/@alok
YouTube：https://www.youtube.com/@alok
Artbatさん
Instagram：https://www.instagram.com/artbatmusic
TikTok：https://www.tiktok.com/@artbat_ofc
YouTube：https://www.youtube.com/@ARTBAT
Butchさん
Instagram：https://www.instagram.com/cometobutch
TikTok：https://www.tiktok.com/@cometobutch
YouTube：https://www.youtube.com/@cometobutch
Lucianoさん
Instagram：https://www.instagram.com/magikluciano
TikTok：https://www.tiktok.com/@lucianocadenza
YouTube：https://www.youtube.com/@lucianocadenza
R3HABさん
Instagram：https://www.instagram.com/r3hab
TikTok：https://www.tiktok.com/@r3hab
YouTube：https://www.youtube.com/@R3HAB
Salvatore Ganacciさん
Instagram：https://www.instagram.com/salvatoreganacci
TikTok：https://www.tiktok.com/@salvatoreganacci
YouTube：https://www.youtube.com/@TheSalvatoreGanacci
Sidney Samsonさん
Instagram：https://www.instagram.com/sidneysamson
YouTube：https://www.youtube.com/@officialsidneysamson
Solomunさん
Instagram：https://www.instagram.com/solomun
YouTube：https://www.youtube.com/@SolomunOfficial
Steve Aokiさん
Instagram：https://www.instagram.com/steveaoki
X（Twitter）：https://x.com/steveaoki
YouTube：https://www.youtube.com/@SteveAoki
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）
ジャンル：対戦格闘
配信：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
配信日：2025年4月24日予定
価格：
SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
【SPECIAL EDITION内容物】
●ゲーム本編
●シーズンパス1
DLCキャラクター1（2025年夏配信予定）
DLCキャラクター「ケン」（2025年夏配信予定）
DLCキャラクター3（2025年秋配信予定）
DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）
DLCキャラクター5（2026年初頭予定）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。
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