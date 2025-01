Nianticは1月14日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」の公式X(Twitter)において、「旧正月」イベント開催を告知した。

2025年は巳年ということで、へびポケモン「アーボ」などがいつもより多く出現するようになるとのこと。イワーク、ツタージャ、ダルマッカ、ノコッチなども対象となる。

イベント中はフィールドリサーチのタスクが登場するほか、特別な「タイムチャレンジ」や「コレクションチャレンジ」なども実施。ポケモン交換時には「キラポケモン」と「キラフレンド」になりやすくなるという。

イベントの期間は2025年1月29日10時~2月2日20時まで。運が良ければ色違いのアーボやギャラドス、ミニリュウとも出会えるかもしれないので、2025年の運勢を占いがてら遊んでみては。

・公式サイトニュースページ

https://pokemongolive.com/post/lunar-new-year-event-2025?hl=ja

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon GO

ジャンル:位置情報ゲーム

配信:Niantic

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2016年7月6日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)