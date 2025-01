ポケモンは1月24日、位置情報ゲーム「Pokémon GO」のイベント「コミュニティ・デイ(復刻)」開催を告知した。

イベントでは、きもちポケモン「ラルトス」が大量発生。2月1日までに「キルリア」(「ラルトス」の進化形)を「サーナイト」もしくは「エルレイド」に進化させると、特別なわざとしてスペシャルアタック「シンクロノイズ」をおぼえる。

イベントの期間は2025年1月25日14時から17時まで。運が良ければ色違いのラルトスとも出会えるかもしれないので、参加してみては。

・公式サイトニュースページ

https://pokemongolive.com/post/communitydayclassic-january-2025-ralts

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon GO

ジャンル:位置情報ゲーム

配信:Niantic

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2016年7月6日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)