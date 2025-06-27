「蒼き雷霆 ガンヴォルト」や「Bloodstained: Curse of the Moon」シリーズなど注目作がどっさり
『グリム・ガーディアンズ SotD』が初登場！インティ・クリエイツが最大65％オフのサマーセールを開催
2025年06月27日 15時35分更新
インティ・クリエイツは6月27日、同社の主要タイトルを対象にした「サマーセール」を、ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Steamストアで開催中だと発表。
最大65％オフ（VR作品除く）となっているので、この機会に同社のタイトルに触れてみてはいかがだろうか。開催期間はストアごとで異なるので、下記を確認してほしい。
■セール期間
●ニンテンドーeショップ【2025年6月13日～7月9日23時59分】
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
●PlayStation Store【2025年6月18日～7月2日23時59分】
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
●Steamストア【2025年6月27日～7月11日1時59分】
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
■対象タイトル
55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam） ※PC（Staem）版は60％オフ
45％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch、PS4／PC（Steam）
55％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch、PS4／PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト（ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
45％オフ ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
75％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
65％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch、PS4
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4
65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
50％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
20％オフ グリム・ガーディアンズ サーバント・オブ・ザ・ダーク……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ 九魂の久遠……Switch、PS4／PS5／PC（Steam）
30％オフ カルドアンシェル……Switch、PS4／PS5／PC（Steam）
25％オフ 精霊機（スピリットマシン）フレイリート……Switch、PS4／PS5／PC（Steam）
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