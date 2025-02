SNKは2月16日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)向け新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』(以下、餓狼伝説 CotW)のオープンβテストのプレイアブルキャラクターが決定したと発表。また、本編に付属するシーズンパス1のDLCキャラクターも明らかにした。

本作の発売日は2025年4月24日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに7920円となる。

2025年2月20日~25日に開催される、ネットワーク機能の品質向上を目的とした本作初のオープンβテストでは、前作『餓狼 MARK OF THE WOLVES』のボスキャラクター「カイン・R・ハインライン」をはじめ、初のプレイアブルとなる「B.ジェニー」など8キャラクターがプレイ可能。

PlayStation Plus/Xbox Game Pass CoreまたはUltimateに未加入でもプレイできるので、ぜひ参加してみよう。

「オープンβテスト」アナウンストレーラー

https://youtu.be/LarmMq0GO6I

【オープンβテスト実施概要】

実施期間:2025年2月20日17時~2月25日16時59分

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

プレイ可能なモード:

オンライン:ランクマッチ/カジュアルマッチ/ルームマッチ

オフライン:チュートリアル

プレイ可能なキャラクター:

カイン・R・ハインライン/ロック・ハワード/テリー・ボガード/双葉ほたる/B.ジェニー/不知火舞/プリチャ/ボックス・リーパー

使用可能なステージ:4ステージ(TRAINING/FREIGHT EXPRESS/B. PORT/TRAINING GROUNDS)

※開始時間は前後する場合がございます。

※本テストでは、不具合や正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

※本テストでは、ネットワーク接続が必要です。

※本テストは実施期間以外ではプレイできません。

※本テストのセーブデータは製品版に引き継げません。

※本テストの内容は予告無く変更になる場合があります。

「ケン」「春麗」「アンディ・ボガード」「ジョー・東」「Mr.ビッグ」がシーズンパス1のDLCキャラクターとして参戦!

シーズンパス1のDLCキャラクターとして、「ストリートファイター」シリーズの「ケン」と「春麗」に加え、「餓狼伝説」シリーズの「アンディ・ボガード」と「ジョー・東」、さらに「龍虎の拳」シリーズの「Mr.ビッグ」の参戦が決定。

彼らは、ゲーム本編とシーズンパス1がセットになった「SPECIAL EDITION」で登場。ただ今、予約受付中なのでお見逃しなく!

※現在、ゲーム本編とシーズンパス1を個別に販売することは予定しておりません。

「シーズンパス1」アナウンストレーラー

https://youtu.be/5TX5TWqRvak

DLCコスチューム“餓狼伝説2 テリー”のプレイ動画を公開!

DLCコスチューム“餓狼伝説2 テリー”は、デジタル版では、2025年4月23日までに購入した場合の予約特典。パッケージ版は、付属特典としてDLCコスチューム“餓狼伝説2 テリー”のプロダクトコードをゲームパッケージ内に封入している。

DLCコスチューム“餓狼伝説2 テリー”プレイ動画

https://youtu.be/kainDOADXNk

※プロダクトコードをご利用いただくには、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。

※プロダクトコードには有効期限があります。

※特典のDLCコスチュームは、後日有料配信する場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(パッケージ版/タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。