SNKは10月27日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、「キム・ドンファン」が参戦すると発表。あわせてキャラクタートレーラーを公開している。

本作のダウンロード版の配信日は、2025年4月24日予定。本編にDLCなどを付属した「SPECIAL EDITION」の価格は7920円となる。なお、パッケージ版の発売日などは未定だ。

「キム・ドンファン」キャラクタートレーラー

日本語ボイス:https://youtu.be/egbN3KCJfq8

英語ボイス:https://youtu.be/Zyh-qBOhy2Y

キム・ドンファン| KIM DONG HWAN

Voice Actor:[日本語]竹内 栄治さん/[英語]Jerron Bacatさん

キム・カッファンの息子であり天才テコンダーであるドンファン。前大会後鼻高々の悠々自適な生活をしていたが父カッファンからその鼻をへし折られることとなった。

自身のテコンドーは父を超える。そう信じるドンファンは父を超えるため密かに特訓を始める。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

(英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

配信日:2025年4月24日予定

※パッケージ版は後日発表。

価格:

SPECIAL EDITION:7920円(タウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~12人(オンライン)

CERO:審査予定

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。