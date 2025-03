Epic Games Storeにて3月21日より、経営シミュレーションゲーム「ジュラシック・ワールド・エボリューション2」の無料ダウンロードが実施中だ。期間は2025年3月27日23時59分まで。

本作は、映画「ジュラシック・パーク」を元にしたパーク経営シミュレーションゲーム。プレイヤーは建物や環境を作り、科学者を雇って、野生の恐竜たちを飼育、保護、管理していく。

映画「ジュラシック・ワールド」のキャストが声優を務めるストーリーモードも搭載しているほか、映画から分岐したIFシナリオを体験できるという。

無料配布の知らせを受けたユーザーからは「太っ腹やん!」「時間が無限に溶けるやつ~」「めちゃくちゃなツアー作ってる時が、一番生を感じる」と歓喜の声が相次ぐ。気になっている人はプレイしてみては。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・ジュラシック・ワールド・エボリューション2製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/jurassic-world-evolution-2

Jurassic World Evolution 2 © 2022 Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.© 2022 Frontier Developments, PLC.All rights reserved.