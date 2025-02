2KとFiraxis Gamesは2月14日、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)]の大ヒット発売記念イベント「今夜は偉人が大集結!みんなでCIV7プレイ生放送」を配信すると発表。配信日時は、2025年2月17日19時より。

2K Japan公式Xアカウント(@2K_Japan)にて配信される本イベントには、最新作に登場する指導者(=プレイヤーが遊べるキャラクター)のコスチュームに身を包んだゲストが続々と登場。

日本の“卑弥呼”には、令和の峰不二子と呼ばれるインフルエンサー/モデルの阿部なつきさんが、強大な政治力を誇る指導者や、哲学などで後世まで影響を残した指導者にはお笑い芸人のコロコロチキチキペッパーズのナダルさんと西野創人さん、そしてヒロユキMc-IIさんが、まるでゲームから飛び出してきたかのように、それぞれの指導者に扮してイベントを大いに盛り上げるという。

そのほかにも、歴史上の偉人やゲームに関するトークショーに加えて、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」ファンなら全問正解間違いなし!?のCIVクイズコーナー、そしてイベントの途中にはルー大柴さんがゲーム内キャラクターに扮しておともの“シヴ犬”を連れて会場へ迷い込んでしまう場面も……。

最後は、ナダルさんが代表して『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』のプレイに挑戦し、独自の戦略と策略で偉大なる指導者の力を証明していく。

傑作ゲーム誕生としてすでに大きな話題を呼んでいる『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』の大ヒット発売記念ライブ配信で、ゲストが扮する指導者たちの豪華共演をぜひ楽しもう。

【番組概要】

番組タイトル:今夜は偉人が大集結!CIV7プレイ生放送

配信時間:2025年2月17日19時(予定)

ゲスト:コロコロチキチキペッパーズ(ナダルさん・西野創人さん)

阿部なつきさん

ルー大柴さん

ヒロユキMc-IIさん

配信媒体:2K Japan公式Xアカウントにてライブ配信

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:発売中(2025年2月11日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックスエディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S・Xbox One/PC創始者エディション:1万6500円(ダウンロード版)

Switch創始者エディション:1万5400円(ダウンロード版)

※創始者エディションは2月28日までの期間限定配信。

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.