2KおよびFiraxis Gamesは2月19日、「シヴィライゼーション」シリーズ最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』について、ゲーム内に登場する指導者紹介の第十弾として、新たに卑弥呼とホセ・リサールの紹介トレーラーを2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開した。

今後も、指導者のラインアップはこちらで随時更新していくとのことなので、詳細な能力を今からチェックして『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』で指導者とその固有能力を最大限に活用する戦略を立てよう。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』指導者紹介

●卑弥呼

太古の日本に存在したとされる国、邪馬台国。その女王であった卑弥呼は、巧みな政治力に加え、巫女としての神秘の力で国や民を支配したという伝説がある。その権勢は中国の魏の国にも認められ、「親魏倭王」の号を授かるほどだった。卑弥呼の名は悠久の時を超え、日本の民俗史で語り継がれている。

●固有能力(基本ゲーム)

親魏倭王:同盟で実行することで自国と同盟国に科学力をもたらす固有の外交努力「親魏倭王」を得る。無償で外交努力を支持できる。友好的または有益な関係の指導者1人につき時代ごとの科学力が増加する。

▼卑弥呼の詳細はこちらを確認! https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/game-guide/leaders/himiko/

●ホセ・リサール

ホセ・リサールは、フィリピン人の尊厳と自治権を守ることに情熱を傾けた人物であり、長くフィリピンの英雄と見なされている。彼が政治活動家として知られるようになったのは、訪欧中に祖国フィリピンを支配するスペインを批判したことがきっかけだった。

リサールは穏健な改革や平等な権利の実現を訴えていたが、最後は反逆者としてスペイン当局に処刑されてしまった。しかし、彼の志を抑えこむことはできず、その革命の精神は今もフィリピンの人々を鼓舞しつづけている。

●固有能力(基本ゲーム)

国民的英雄:ストーリーイベントの報酬を得る際、時代ごとに文化力とゴールドを追加で得る。祝宴の持続期間が延長され、祝宴に対する幸福度が増加する。追加のストーリーイベントが発生する。

▼ホセ・リサールの詳細はこちらを確認! https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/game-guide/leaders/jose-rizal/

そのほか、本作の海外版公式サイト内のゲームプレイページでは、ゲームメカニック、システム、用語の詳細を知ることが可能。ここでは、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』の新機能である「時代」や、シリーズ史上初の文明と切り離すことができる指導者の選択について詳しく解説している。

また、「時代」にはそれぞれに文明と固有属性があり、こちらでさらに詳しく説明しているので、ぜひ確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:発売中(2025年2月11日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックスエディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S・Xbox One/PC創始者エディション:1万6500円(ダウンロード版)

Switch創始者エディション:1万5400円(ダウンロード版)

※創始者エディションは2月28日までの期間限定配信。

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.