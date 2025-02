『Lies of P』の追加DLC「Lies of P: Overture」が2025年夏に配信決定!

NEOWIZは2月13日、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』[PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac]について、開発中のダウンロードコンテンツ(以下、DLC)「Lies of P: Overture」に関する最新情報を公開した。配信日は、2025年夏予定。

本DLCは、『Lies of P』の物語の序章“人形暴走事件「Puppet Frenzy」”の始まりにプレイヤーを引き戻し、『Lies of P』本編での運命的な出来事のきっかけの目撃者になることができる大ボリュームの内容となる。

最新ゲームプレイトレーラーでは、これまでにプレイヤーが目にしたことのない環境や新しいボスとの高難易度のバトル、そしてプレイヤーがゾッとするような秘密を解き明かすミステリアスな水先案内動画となっているので、ぜひともチェックしてほしい。

▼ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=JfS9uc-CTcs

ROUND8 Studios 『Lies of P』ゲームディレクター チェ・ジウォン氏 コメント 『Lies of P』の終わりは、私たちのチームが“『Lies of P』を好きになってくれたファンのために用意していたものの始まり”に過ぎないと確信していました。 本日ご紹介した『Lies of P: Overture』では、『Lies of P』の世界の過去と現在を完全に探索することができます。 私たち『Lies of P』開発チームがずっと伝えたかった物語を、時間をかけて伝えることができるのは、『Lies of P』を支えてくれている多くの『Lies of P』ファンの皆様が続報を我慢強く待ってくれていたおかげです。

『Lies of P』シリーズの次なる話となるDLC「Lies of P: Overture」は、Xbox、Steamで本日から予約受付中。そのほかのプラットフォームについては、続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.