NEOWIZは3月27日、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』[PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac]について、新ダウンロードコンテンツ(DLC)『Lies of P: Overture』(以降、Overture)の内容を一部発表した。また、コンセプトアート2点も公開している。本DLCは今夏リリース予定だ。

■プレイ時間、DLCのプレイ開始条件

『Overture』では15~20時間程度でクリアできることを想定している。また、本編『Lies of P』のchapter9あたりで入手したキーアイテムを使用して『Overture』にアクセスしてプレイできる。

■新エリアなど

『Overture』の新エリアの一つに「Krat Zoo」がある。楽しい動物園にも関わらず、惨劇が起き、その強いコントラクションが特徴的だ。トレーラーでも少しだけ登場しているので、探してみよう。また、『Lies of P』の大きな要素の一つである、新しい武器やリージョンアームも追加予定だ。

■伝説のストーカー「レア」

『Lies of P』の世界観やストーリーは完成度が高いと同社は自負しているという。しかし、本編『Lies of P』だけでは伝えきれなかった内容がいくつかあるとのこと。

その一つである、伝説のストーカー「レア」の物語が『Overture』で明らかになる。「レア」は、ストーカーの中でもマスタークラスの伝説的な存在。バスタード、スイーパーのどちらのストーカーズにも属さず、独自の道で大きな実績を残している。

なお、現在「PlayStation4 / PlayStation5」にて、本編『Lies of P』を40%オフの価格で購入可能。この機会に、プレイしてみてはいかがだろうか。

▼PlayStation Storeページ

https://www.playstation.com/ja-jp/games/lies-of-p/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.